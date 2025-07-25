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Optimacros OptiFlow
OptiFlow представляет собой no-code / low-code-решение для моделирования бизнес-процессов, управления задачами и проектами
УПОМИНАНИЯ
|25.07.2025
|Российский вендор «Оптимакрос» представил новый продукт – BPM-систему OptiFlow 2
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