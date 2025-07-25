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Козина Алена


УПОМИНАНИЯ


25.07.2025 Российский вендор «Оптимакрос» представил новый продукт – BPM-систему OptiFlow 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Козина Алена и организации, системы, технологии, персоны:

Optimacros - Оптимакрос 73 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3183 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4257 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1167 1
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 280 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11718 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1410 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25238 1
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RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5926 1
Optimacros - OptiFlow 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 151498 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374955, в очереди разбора - 747835.
Создано именных указателей - 179399.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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