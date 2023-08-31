Единый день голосования: за выборами в Югре будут следить камеры «Ростелекома»

Специалисты «Ростелекома» обеспечили техническую готовность системы видеонаблюдения в единый день голосования на территории Югры. 10 сентября 2023 г. за ходом выборов в регионе будут наблюдать более 500 цифровых камер. Их устанавливают на объектах проведения голосования в крупных городах автономного округа. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Денис Корнеев, председатель избирательной комиссии Югры: «В этом году жителям Югры предстоит избрать 712 депутатов городских и районных дум, 41-го главу городских и сельских поселений, а также принять участие в выборах губернатора Тюменской области. Участки оборудованы всем необходимым, в том числе мы позаботились и об организации видеонаблюдения. Наша главная задача – обеспечить легитимность выборов, не допустить нарушений общественного порядка в ходе голосования, а также создать максимально удобные и безопасные условия для избирателей».

В помещениях участковых избирательных комиссий автономного округа устанавливается по две компактные IP-камеры, а также телекоммуникационные шкафы с коммутаторами для доступа в сеть и системами бесперебойного питания.

Дмитрий Лукошков, директор Ханты-Мансийского филиала компании «Ростелеком»: «У нашей компании уже накоплен опыт работы на выборах разного уровня с применением новых технологий, что позволяет обеспечить прозрачность голосования. В течение месяца наши сотрудники активно монтировали и настраивали оборудование на избирательных участках. Кроме организации процесса подключения, в их задачу будет входить круглосуточный мониторинг системы видеонаблюдения, а также техническая поддержка работоспособности сети, чтобы не возникало перебоев».

Цифровые видеоустройства располагают так, чтобы обеспечить максимальный угол обзора для наблюдателей, но при этом не нарушать тайну голосования. Все приборы оснащены источником резервного копирования данных.

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментом «Ростелекома» на Урале: «Обеспечение прозрачности процесса голосования и контроля выборов – один из главных приоритетов в настоящее время. Онлайн-наблюдение на крупнейших государственных мероприятиях федерального уровня давно стало традицией. Богатый опыт "Ростелекома" в организации проектов такого масштаба позволяет обеспечивать безупречное качество видеонаблюдения, стабильную работу оборудования и надежную защиту от хакерских атак. А круглосуточная техническая поддержка и постоянный мониторинг работоспособности системы дает не только соблюдение законодательства на выборах, но и непрерывный контроль происходящего, а также фиксацию возможных нарушений».

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 11,3 млн, платного ТВ — 11,2 млн пользователей. правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.