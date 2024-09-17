Киберпреступники взламывают Windows через CAPTCHA

Злоумышленники начали использовать поддельные CAPTCHA-тесты для установки вредоносного ПО на компьютеры с Windows. В «Газинформсервисе» видят в этом угрозу для корпоративных сетей крупных компаний. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервиса».

По данным сразу нескольких ИБ-компаний, таких как Palo Alto Networks Unit 42 и Hudson Rock, вредоносный скрипт устанавливает на устройство инфостилер Lumma Stealer, который предназначен для кражи паролей, cookie-файлов и данных криптовалютных кошельков с зараженного устройства.

Эксперты говорят, что при посещении опасных сайтов, на которых размещен поддельный CAPTCHA-тест, в браузере автоматически копируется вредоносный скрипт. Когда пользователь выполняет предложенные действия, скрипт активируется, что и приводит к заражению устройства. Злоумышленники пользуются привычным сценарием CAPTCHA-теста и создают его поддельную версию, которая вместо проверки предлагает пользователю выполнить на клавиатуре ряд действий, приводящих к установке вируса.

Атаки с использованием поддельных CAPTCHA продолжают нарастать.

Ксения Ахрамеева, к.т.н, руководитель лаборатории развития и продвижения компетенций кибербезопасности компании «Газинформсервис»: «Никто не застрахован от убытков из-за человеческого фактора, однако, если говорить про убытки, которые может нести коммерческая организация, то необходимо принять меры по профилактике возможных атак. В данном случае вполне атаки могут быть направлены на крупные организации через их сотрудников. Сегодня существуют продукты, которые комплексно защищают ИT-инфраструктуру, например, Efros Defence Operations способен на ранней стадии атаки обнаружить вредоносные скрипты и своевременно принять необходимые меры для обеспечения информационные безопасности. Поскольку злоумышленники не сидят на месте, появляются все новые мошеннические схемы, то необходимо использовать современные продукты по защите ИT-инфраструктуры».