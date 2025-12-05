Приморцы стали почти вдвое чаще использовать ИИ во время совещаний

Платформа для бизнес-коммуникаций «МТС Линк», входящая в цифровую экосистему МТС, оценила деловую активность пользователей Приморского края в июле-сентябре 2025 года. Основным трендом квартала стал кратный рост на использование функций на базе искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным аналитиков «МТС Линк», в III квартале 2025 г. жители Приморья использовали ИИ на 172% чаще, чем во втором. Самыми популярными опциями стали саммаризация (краткий пересказ встречи) и транскрибация (перевод аудио в текст). Также приморские клиенты активно использовали ИИ-ассистента, который может самостоятельно анализировать видеоконференции и письменно фиксировать основные договоренности. Для создания неформальной атмосферы на встречах приморцы вдвое чаще применяли цифровые маски, аватары и шумоподавление.

В целом, деловая активность приморцев за третий квартал значительно возросла. Так, количество вебинаров (формат с несколькими активными спикерами) на платформе «МТС Линк» выросло на 180%, а количество онлайн-встреч (формат, когда все участники активны) - на 113%.

«Использование функций на базе ИИ в бизнес-коммуникациях становится устойчивым трендом. Поэтому платформа «МТС Линк» постоянно развивается и предлагает пользователям новые решения для автоматизации задач. Так, минувшим летом на платформе появилась новая ИИ-функция — автоматические субтитры. Они позволяют принимать активное участие во встречах и вебинарах слабослышащим пользователям, а также тем, кто не может включить звук на своем устройстве. Функция уже внедрена в ведущих российских вузах. Также мы активно тестируем ИИ-агентов, которые в будущем смогут взять на себя еще больше рутинных операций», — сказала директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.