Разделы

Веб-сервисы Искусственный интеллект axenix
|

Приморцы стали почти вдвое чаще использовать ИИ во время совещаний

Платформа для бизнес-коммуникаций «МТС Линк», входящая в цифровую экосистему МТС, оценила деловую активность пользователей Приморского края в июле-сентябре 2025 года. Основным трендом квартала стал кратный рост на использование функций на базе искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным аналитиков «МТС Линк», в III квартале 2025 г. жители Приморья использовали ИИ на 172% чаще, чем во втором. Самыми популярными опциями стали саммаризация (краткий пересказ встречи) и транскрибация (перевод аудио в текст). Также приморские клиенты активно использовали ИИ-ассистента, который может самостоятельно анализировать видеоконференции и письменно фиксировать основные договоренности. Для создания неформальной атмосферы на встречах приморцы вдвое чаще применяли цифровые маски, аватары и шумоподавление.

В целом, деловая активность приморцев за третий квартал значительно возросла. Так, количество вебинаров (формат с несколькими активными спикерами) на платформе «МТС Линк» выросло на 180%, а количество онлайн-встреч (формат, когда все участники активны) - на 113%.

«Использование функций на базе ИИ в бизнес-коммуникациях становится устойчивым трендом. Поэтому платформа «МТС Линк» постоянно развивается и предлагает пользователям новые решения для автоматизации задач. Так, минувшим летом на платформе появилась новая ИИ-функция — автоматические субтитры. Они позволяют принимать активное участие во встречах и вебинарах слабослышащим пользователям, а также тем, кто не может включить звук на своем устройстве. Функция уже внедрена в ведущих российских вузах. Также мы активно тестируем ИИ-агентов, которые в будущем смогут взять на себя еще больше рутинных операций», — сказала директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

Корпоративная связь без рисков: почему компании переходят на CoWork
цифровизация

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: СЭД для крупного бизнеса 2025

Snapchat все. В России заблокировали один из самых безопасных мессенджеров в мире

Сутки вместо 14 дней на подключение нового партнера и другие чудеса low-code

Госфонд атакует учителя - создателя «школьной криптовалюты». Требует вернуть грант в 4 миллиона

CNews FORUM 2025: маховик импортозамещения раскручен

Хакеры раскрыли данные 117 боевиков ВСУ, причастных к атакам на танкеры и международные предприятия ТЭК в Черном море

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Самая эргономичная мебель для работы из дома: выбор ZOOM

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще