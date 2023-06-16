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Скорость интернета 4G в парке «Ивано-Арахлейский» выросла на 30%

«Мегафон» расширил емкость базовых станций и увеличил пропускную способность сети в национальном парке «Ивано-Арахлейский» Забайкальского края. Туристы и жители пяти населенных пунктов на территории природного памятника теперь могут пользоваться мобильным интернетом даже в периоды пиковых нагрузок на сеть. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Для повышения скорости интернета и улучшения качества голосовых вызовов инженеры перевели сервисы транспортной сети на волоконно-оптическую линию связи, что позволило увеличить скорость интернета более чем на 30%. Также компания реконструировала антенно-мачтовое сооружение, на котором размещается оборудование, благодаря чему работа сети будет более стабильной и надежной даже в условиях плохой погоды.

Модернизированная телеком-инфраструктура обеспечила возможность распределить абонентскую нагрузку, обеспечить доступ к высокоскоростному интернету 4G и звонкам по технологии VoLTE тысячам туристов и жителям сел Беклемишево, Преображенка, Иван-Озеро, Арахлей.

Система Ивано-Арахлейских озер – особая достопримечательность Забайкальского края, включающая шесть крупных и около 20 мелких водоемов. Эта территория является местом обитания для многих видов животных и птиц. Крупный природный парк находится примерно в часе езды от Читы, поэтому здесь всегда многолюдно – забайкальцы приезжают сюда прогуляться с семьей и друзьями. В летний сезон здесь много туристов в том числе из других регионов, предпочитающих проводить отпуск в палатке. В выходные дни на озерах природного парка можно встретить сотни любителей рыбной ловли.

«Регион делает ставку на туристическую составляющую Ивано-Арахлейского парка, а качественная мобильная связь сегодня является обязательным условием комфортного отдыха. Здесь расположено много баз отдыха, проводятся культурно-массовые и деловые мероприятия. Мы модернизировали существующую сеть и увеличили ее пропускную способность. Теперь пользователи даже летом, когда нагрузка на сеть вырастает в несколько раз, могут свободно общаться в мессенджерах, постить фото и видео в социальных сетях и пользоваться привычными цифровыми сервисами», – сказал директор «Мегафона» в Забайкальском крае Олег Никитин.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

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