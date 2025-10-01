Сеченовский Университет и компания «АНТ Хэлз» разработали инновационный курс по диагностике кожных заболеваний с использованием ИИ

Сеченовский Университет и компания-разработчик компьютерного обеспечения ANT Health создали образовательную программу для ординаторов и врачей с использованием технологий Whole Slide Imaging (сканирования гистологических препаратов в высоком разрешении) и искусственного интеллекта. Курс направлен на помощь дерматологам и патологоанатомам в диагностике сложных воспалительных заболеваний кожи и использует уникальную механику работы с высококачественными цифровыми фотографиями гистологических препаратов. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского Университета.

Программа рассчитана в первую очередь на ординаторов и молодых врачей, стремящихся углубить свои знания в области клинической морфологии.

«Курс построен на принципах междисциплинарного взаимодействия, что позволяет разрушить барьер между клинической картиной, которую видит дерматолог, и морфологическими признаками, которые изучает патологоанатом под микроскопом», – сказала профессор Института клинической морфологии и цифровой патологии Сеченовского Университета Вера Смольянникова.

Программа охватывает такие распространенные и сложные для дифференциальной диагностики заболевания, как псориаз, атопический дерматит, красный плоский лишай и буллезные дерматозы. Особое внимание уделяется тому, чтобы отличить их от более грозных патологий, например, лимфом кожи.

«Диагностика воспалительных заболеваний кожи — одна из самых сложных задач в патологической анатомии, так как кожа – это самый индивидуальный орган человека. Она отличается не только у разных людей, но и на разных частях тела. К тому же дерматологические заболевания часто прячутся за разными «масками». Например, псориаз может напоминать экзему и даже лимфому кожи – онкологическое заболевание. Поэтому врачу важно понимать, что происходит в ткани при распространенных дерматологических заболеваниях», – сказала Вера Смольянникова.

Каждый из блоков курса, посвященного тому или иному заболеванию, начинается с вводной лекции. Потом курсанты изучают обезличенные гистосканы (оцифрованные изображения гистологических препаратов) биоптатов кожи реальных пациентов Клинического центра наук о здоровье Сеченовского Университета, размеченные специалистами. Ко всем блокам есть комментарии и пояснения. Учащиеся могут задать свои вопросы экспертам.

После изучения каждого блока учащийся самостоятельно размечает цифровые препараты, пытаясь повторить работу специалистов, рассказал президент компании-разработчика компьютерных программ «АНТ» Олег Никитин: «Алгоритм искусственного интеллекта проверяет точность выделения диагностических зон и выдает результат в процентах. Если изображения совпадают с достаточной точностью, значит, материал был усвоен. В конце обучения система суммирует набранное учащимся число баллов, но окончательно результат верифицирует эксперт. Если курс пройден успешно, выпускник получает сертификат о повышении квалификации».

Он отметил, что новые курс – это полностью отечественное программное решение.

Морфологическая часть проекта готова: эксперты-морфологи Сеченовского Университета записали лекции и разметили более 70 сканов препаратов, где выделили наиболее важные паттерны для постановки диагноза.

Материалы переданы программистам компании «АНТ» для финальной сборки и внедрения алгоритмов ИИ. «Работа практически завершена. Сейчас мы проводим последние тесты, чтобы она была удобна и преподавателям, экспертам, и тем, кто будет проходить курсы. В октябре обучающая программа будет доступна на платформе ANT Health», – сказал Олег Никитин.

Планируется, что для студентов и сотрудников Сеченовского Университета курс будет доступен на льготных условиях, а для внешних слушателей — на коммерческой основе в формате онлайн-обучения.