Цифровое новоселье: «МегаФон» запустил 4G на территории «DNS Сити»

Абоненты «МегаФона» в жилом комплексе «DNS Сити», расположенном рядом с Владивостоком, получили возможность пользоваться стабильной голосовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом. Инженеры оператора установили телеком-оборудование на территории комплекса — ранее связи «МегаФона» здесь не было. Для пользователей доступна средняя скорость передачи данных в 50 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Высокая пропускная способность сети позволяет без задержек пользоваться видеосвязью, онлайн-кинотеатрами, облачными сервисами и приложениями для удаленной работы и учебы. Теперь абоненты «МегаФона» могут использовать все необходимые цифровые возможности как в своих квартирах, так и во дворе, в общественных зонах комплекса.

Проект «DNS Сити» — одно из крупнейших жилищных строительств в Приморье, рассчитанное на возведение более 60 многоквартирных домов. Отсутствие покрытия серьезно ограничивало выбор абонентов и снижало уровень цифрового комфорта на этапе заселения.

«Для нас важно, чтобы каждый новый жилой комплекс, особенно такой масштабный, как «DNS Сити», был обеспечен качественной мобильной связью. Мы оперативно реагируем на рост городской застройки и постоянно развиваем телеком-инфраструктуру. Запуск 4G в этом районе — это реальная возможность для сотен семей жить с удобной и современной связью: работать онлайн, учиться и пользоваться цифровыми сервисами без ограничений», — отметил директор «МегаФона» в Приморском крае Олег Никитин.

Территория, прилегающая к Владивостоку, остается точкой роста для жилищного строительства в регионе. В 2025 г. в пригороде «МегаФон» увеличил емкость сети в коттеджных поселках «Лесное озеро», «Березовая роща», «Европейский», «Дубровский» и «Пушкинский», а также в новом многоквартирном жилом комплексе «Надеждинское полесье» в поселке Вольно-Надеждинский.

