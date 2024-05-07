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«МегаФон» расширил покрытие 4G в селах Хорольского и Ханкайского округов

Жителям четырех приморских поселений впервые стала доступна голосовая связь и высокоскоростной интернет «МегаФона». Оператор построил базовые станции и обеспечил для абонентов возможность передавать данные с мобильных устройств на средней скорости до 50 Мбит/с.

Инженеры запустили новые телеком-объекты в населенных пунктах, где суммарно проживает около 3,5 тыс. человек. Стабильная связь появилась в селах Первомайское и Владимиро-Петровка Ханкайского округа, Лучки и Поповка Хорольского округа. Специалисты выбрали оптимальную точку размещения базовых станций, что позволило покрыть устойчивым сигналом LTE все улицы поселений, а использование нескольких диапазонов частот обеспечило высокое качество связи как на улице, так и внутри помещений.

Кроме этого после запуска 4G жителям стала доступна современная технология звонков VoLTE, которая обеспечивает чистый звук во время разговора и быстрое соединение, а также позволяет одновременно общаться по телефону и выходить в сеть без потери качества.

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«В небольших поселениях, как правило, абоненты пользуются мобильным интернетом гораздо активнее, чем городские жители. Кроме голосового общения, они переписываются в мессенджерах, часто выходят в социальные сети и видеохостинги. Мы развиваем 4G в Приморском крае и включаем в контур сети все новые села в разных районах края. Это дает возможность сельчанам решать многие вопросы, не выезжая за пределы населенного пункта», – сказал директор «МегаФона» в Приморском крае Роман Матвиенко.

По данным аналитиков «МегаФона», за период первомайских праздников абоненты оператора в Лучках, Поповке, Первомайском и Владимиро-Петровке в среднем проговорили почти 30 часов, в том числе используя технологию VoLTE. Наибольший мобильный трафик через сеть «МегаФона» прокачали жители Владимиро-Петровки — через мобильные устройства они передали более 200 ГБ данных, что сопоставимо с просмотром потокового HD-видео в течение недели.

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