Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

Села на берегу реки Раздольной подключили к 4G «Мегафона»

Жителям трех сел Октябрьского муниципального округа стала доступна современная связь стандарта LTE. «Мегафон» впервые запустил базовую станцию и подключил к 4G Фадеевку, Новогеоргиевку и Константиновку. Теперь жители могут пользоваться скоростным мобильным интернетом и звонками по технологии VoLTE. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Инженеры «Мегафона» специально выбирали расположение новой базовой станции, чтобы обеспечить покрытие мобильной связью сразу в трех населенных пунктах близко расположенных друг от друга. Телеком-оборудование обеспечивает высокие скорости передачи данных в сети оператора и чистое звучание во время голосовых вызовов.

В Фадеевке, Новогеоргиевке и Константиновке проживает более 1500 человек. Села расположены на берегу реки Раздольная. Села расположены примерно в 10 км от границы с Китаем, а до ближайшего российского города – Уссурийска – расстояние почти в пять раз больше. Для многих сельских жителей мобильная связь является основным каналом получения информации в Интернете. С помощью мобильных устройств они общаются с родственниками, решают бытовые и рабочие вопросы.

Абонентам «Мегафона» также стали доступны современные звонки через интернет VoLTE, которые обеспечивают мгновенное соединение и чистый звук, при этом технология позволяет одновременно общаться по телефону и выходить в интернет без потери качества сигнала.

«Для небольших удаленных сел мобильный интернет часто единственный способ получения государственных услуг, приобретения товаров, развлечений. Мы развиваем в Приморье мобильную связь 4G в небольших поселениях в том числе за счет строительства новых телеком-объектов. Благодаря скоростному мобильному интернету абоненты могут в удобное время воспользоваться необходимыми цифровыми сервисами для решения бытовых и рабочих вопросов», – сказал директор «Мегафона» в Приморском крае Роман Матвиенко.

Особенности национального импортозамещения: разбираем типичные проблемы (часть 3)
Импортонезависимость

***

«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов, а также развивает объединенную федеральную розничную сеть с Yota. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

России предлагают отказаться от 3G и профессиональной радиосвязи в пользу 4G

Власти выписали операторам связи втрое больше штрафов, чем год назад

Россия научила Америку плохому. Сотовый оператор из США насильно переводит клиентов на дорогие тарифы «ради их же выгоды»

Спамерам в России больше нет места. Номера для обзвона отныне блокируются за считанные минуты

Владельцы «Билайна» продали компанию за долги

Правительство выделит 632 млн рублей «дочке» МТС на суверенные базовые станции 4G и 5G

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

За какие функции умных швейных машинок стоит платить в 2023 году

5 причин, почему планшеты на Android бесполезны в 2023 году

Как озвучить сайт или книгу в 2023 году: лучшие синтезаторы речи

Показать еще

Наука

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли
Показать еще