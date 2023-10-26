Села на берегу реки Раздольной подключили к 4G «Мегафона»

Жителям трех сел Октябрьского муниципального округа стала доступна современная связь стандарта LTE. «Мегафон» впервые запустил базовую станцию и подключил к 4G Фадеевку, Новогеоргиевку и Константиновку. Теперь жители могут пользоваться скоростным мобильным интернетом и звонками по технологии VoLTE. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Инженеры «Мегафона» специально выбирали расположение новой базовой станции, чтобы обеспечить покрытие мобильной связью сразу в трех населенных пунктах близко расположенных друг от друга. Телеком-оборудование обеспечивает высокие скорости передачи данных в сети оператора и чистое звучание во время голосовых вызовов.

В Фадеевке, Новогеоргиевке и Константиновке проживает более 1500 человек. Села расположены на берегу реки Раздольная. Села расположены примерно в 10 км от границы с Китаем, а до ближайшего российского города – Уссурийска – расстояние почти в пять раз больше. Для многих сельских жителей мобильная связь является основным каналом получения информации в Интернете. С помощью мобильных устройств они общаются с родственниками, решают бытовые и рабочие вопросы.

Абонентам «Мегафона» также стали доступны современные звонки через интернет VoLTE, которые обеспечивают мгновенное соединение и чистый звук, при этом технология позволяет одновременно общаться по телефону и выходить в интернет без потери качества сигнала.

«Для небольших удаленных сел мобильный интернет часто единственный способ получения государственных услуг, приобретения товаров, развлечений. Мы развиваем в Приморье мобильную связь 4G в небольших поселениях в том числе за счет строительства новых телеком-объектов. Благодаря скоростному мобильному интернету абоненты могут в удобное время воспользоваться необходимыми цифровыми сервисами для решения бытовых и рабочих вопросов», – сказал директор «Мегафона» в Приморском крае Роман Матвиенко.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов, а также развивает объединенную федеральную розничную сеть с Yota. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.