«МегаФон» подключил 4G в селе на берегу реки Илистая

Село Халкидон в Черниговском районе Приморья появилось на цифровой карте сотовой связи четвертого поколения «МегаФона». Зона покрытия охватывает всю территорию поселения, а также участок федеральной трассы «Уссури». Теперь абоненты оператора могут пользоваться мобильным интернетом на средней скорости до 40 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В теплое время года эти места становятся местом притяжения рыбаков – село расположено на берегу реки Илистая. В сезон в окрестностях поселения приморцы ловят щуку, сазана, касатку, приезжают, чтобы провести выходные на природе с друзьями и получить удовольствие от активного отдыха. Запуск нового телеком-объекта позволит любителям рыбной ловли с помощью мобильного интернета отслеживать погодные изменения, знакомиться с прогнозом клева, а в случае необходимости обратиться за помощью.

По данным аналитиков «МегаФона», абоненты в селе Халкидон активно пользуются звонками в сети 4G – на общение по технологии VoLTE приходится 70% всех голосовых вызовов. При цифровых разговорах собеседника четче слышно, а соединение происходит практически мгновенно. Вместе с тем один абонент оператора в месяц через мобильное устройство здесь передает более 40 ГБ данных.

«С наступлением весны жители и гости региона стремятся отдохнуть от городского ритма на природе, все чаще они выбирают места вдали от популярных локаций. Накануне активного сезона наши специалисты запустили базовую станцию, чтобы абоненты, живущие в Халкидоне и приезжающие сюда за рыбацкой удачей, могли комфортно пользоваться цифровыми сервисами. Мы ведем комплексное развитие сети в регионе, обеспечивая высокую скорость мобильного интернета и устойчивую голосовую связь в небольших населенных пунктах. В прошлом году в центральном Приморье к 4G были подключены село Троицкое, Фадеевка, Новогеоргиевка, Константиновка, Синий Гай – всего сеть LTE «МегаФона» появилась более чем в 20 населенных пунктах края», — сказал директор «МегаФона» в Приморском крае Роман Матвиенко.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.