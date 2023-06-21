«Мегафон» расширил покрытие 4G в городе Фокино

Жители ЗАТО Фокино, автотуристы и пассажиры общественного транспорта получили возможность комфортно пользоваться привычными интернет-сервисами в отдаленных от центра города районах. "Мегафон" построил базовую станцию в ЗАТО Фокино, улучшив доступность мобильного интернета LTE на въезде в населенный пункт. Об этом CNews сообщили представители "Мегафона".

Новая базовая станция обеспечила современную цифровую связь четвертого поколения на улице Дальней, протяжённость которой около полутора километров. Этот участок города является транзитной точкой для регионального автобусного сообщения и десятков тысяч автопутешественников. В летнее время через Фокино туристы на автомобилях едут отдыхать на пляжи Находки, в бухты Триозерье и Ежовая.

Дополнительное телеком-оборудование обеспечивает высокоскоростным интернетом и голосовой связью VoLTE дачный сектор, а также страусиную ферму, куда любят заезжать местные жители с детьми и гости региона. Благодаря улучшению качества связи фото и видео с экзотическими птицами посетители фермы могут сразу выкладывать в социальные сети и делиться впечатлениями с близкими через мессенджеры.

«Мы продолжаем активно работать над формированием инфраструктуры связи в Приморском крае. Восточные пляжи являются любимым местом отдыха для жителей соседних регионов, традиционно сюда приезжают автотуристы из Хабаровского края, Амурской области. Для них важно, находясь в дороге, всегда оставаться на связи – это позволяет вовремя скорректировать маршрут, найти место, где можно пообедать и проверить исправность автомобиля, а также связаться с родными и близкими. Мы улучшаем качество сети 4G на популярных летних маршрутах, делая внутренний туризм комфортным и безопасным», - рассказал директор "Мегафона" в Приморском крае Роман Матвиенко.

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По данным аналитики "Мегафона" в летнее время мобильный интернет-трафик на транзитном участке Фокино вырастает почти в два раза. Пиковая абонентская нагрузка на сеть традиционно увеличивается в начале августа, когда море в бухтах восточного побережья края максимально теплое. В это время абоненты, проезжая город, ежедневно прокачивают через свои устройства до 500 Гигабайт информации.

"Мегафон" – всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов, а также развивает совместно с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тысяч салонов. Услугами оператора в России пользуется 75,3 млн клиентов.