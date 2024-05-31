В селе Майское «МегаФон» включил связь 4G

Жители села Майское Ханкайского округа могут выходить в сеть со своих мобильных устройств на скорости до 30 Мбит/с. «МегаФон» включил в зону покрытия собственной сети 4G населенный пункт и обеспечил для абонентов возможность пользоваться качественной голосовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Специалисты компании запустили базовую станцию в поселении, где проживает более 1000 человек. Территория Майского полностью попадает в контур сети LTE — устойчивый сигнал доступен на всех улицах, а применение нескольких диапазонов частот дает абонентам возможность комфортно общаться и выходить в интернет находясь внутри помещений.

«В Приморском крае «МегаФон» последовательно делает связь четвертого поколения более доступной для жителей региона. В рамках собственных инвестиционных программ в этом году мы запустили новые базовые станции в четырех населенных пунктах центрального Приморья — в Поповке и Лучках Хорольского округа, Владимиро-Петровке и Майском Ханкайского округа. Расширение границ 4G дает сельчанам возможность пользоваться современными цифровыми сервисами, делает более удобным и оперативным решение многих рабочих и бытовых вопросов», - сказал директор «МегаФона» в Приморском крае Роман Матвиенко.

В Хорольском и Ханкайском округах большинство жителей проживает в небольших населенных пунктах и занимается сельским хозяйством. Развитие мобильной связи на таких территориях особенно помогает фермерам в весенне-летний сезон — они могут отслеживать прогноз погоды, поддерживать связь с коллегами с помощью мессенджеров и электронной почты, а также получить онлайн-консультацию по мерам господдержки, не выезжая за пределы населенного пункта.

По данным аналитиков «МегаФона», в этих округах наиболее активно абоненты выходят в сеть в конце рабочей недели. В пятницу и субботу через свои смартфоны они прокачивают почти в два раза больше данных, чем в остальные дни. Вместе с тем, самым активным днем для голосового общения стал четверг.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.