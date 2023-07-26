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«Мегафон» ускорил мобильный интернет в Преображении

В одном из отдаленных поселков Приморья – Преображении – улучшилось качество мобильной связи. «Мегафон» в два раза расширил здесь транспортный канал, что позволило нарастить скорость интернета и улучшить качество голосовых вызовов.

Модернизация телеком-оборудования обеспечила стабильную связь почти для 6 тысяч жителей крупного рыбацкого поселка. Теперь они могут комфортно пользоваться цифровыми сервисами, смотреть фильмы в онлайн-кинотеатрах, передавать данные через социальные сети и мессенджеры. Увеличенная пропускная способность сети поможет обеспечить высокие скорости передачи данных даже в часы пиковой нагрузки.

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Воспользоваться быстрым 4G смогут и туристы. Поселок расположен рядом с Лазовским государственным заповедником, отсюда можно отправиться на остров Петрова, где растет реликтовая тисовая роща. И хотя это место не входит в топ самых популярных туристических маршрутов, настоящие ценители приморской природы приезжают в Преображение за спокойным и уединенным отдыхом. Теперь даже на расстоянии более чем 300 километров от Владивостока, они с помощью мобильного интернета смогут мгновенно поделиться впечатлениями с близкими, больше узнать об истории заповедника, его обитателях и растениях, загрузить карты местности.

«Цифровое развитие небольших сел, удалённых от регионального центра, имеет особое социальное значение и является нашим приоритетом. Мы ориентируемся на рост востребованности интернета в небольших поселениях, учитывая, что здесь мобильная связь используется зачастую активнее, чем в городах. Модернизация сети в Преображении не только дает его жителям те же цифровые возможности, какие есть у горожан, но и поможет сделать отдых на этой территории более комфортным и безопасным», – сказал директор «Мегафона» в Приморском крае Роман Матвиенко.

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