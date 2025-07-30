Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Искусственный интеллект
|

Аналитика Yota: россияне подружились с ИИ-компаньонами

Интерес к ИИ-компаньонам в России стремительно растет. В 2025 г. число пользователей таких сервисов удвоилось, а средний объем трафика вырос в четыре раза. Особенно активно жители страны общаются с виртуальными ботами, которые помогают справиться со стрессом и тревожностью. Их аудитория выросла почти в пять раз. Об этом CNews сообщили представители Yota.

ИИ-компаньоны или чат-боты на основе искусственного интеллекта — это новое поколение цифровых собеседников. Они не просто отвечают на вопросы по заготовленному разработчиками скрипту, а поддерживают диалог, запоминают контекст прошлых разговоров и адаптируются под стиль общения. Более того, пользователь может создать их с учетом своих предпочтений: характер, поведение, стиль общения, а иногда даже внешний вид или голос. Чем больше взаимодействия, тем точнее компаньон подстраивается под настроение и стиль общения.

yota1.jpg

Yota

Некоторые чат-боты с искусственным интеллектом изначально профилируются на психологической поддержке. Например, Wysa, Woebot и Earkick — это цифровые собеседники, которые обучены на проверенных методиках вроде когнитивно-поведенческой терапии. Россияне общаются с ними в среднем 19 минут в месяц. За полгода число их пользователей выросло почти в пять раз, а трафик увеличился в 3,6 раза.

В то же время самыми популярными ботами для повседневного общения стали Character.ai, Talkie и Replika. В среднем абоненты проводят в этих сервисах около 36 минут в месяц. За полгода их аудитория выросла в два раза, а трафик — в пять.

CNews Analytics оценивает объем российского ИТ-рынка в 2024 г. в ₽3,1 трлн
CNews Analytics

С ИИ-компаньонами чаще всего взаимодействуют россияне в возрасте 36–45 лет (43%), за ними идут группы 46–55 (20%) и 26–35 лет (18%). А вот сервисы психологической поддержки чаще выбирают те, кому от 26 до 45 лет (53%). Женщины активнее вовлечены в общение с цифровыми собеседниками (57%), и на них приходится 62% от всего времени, которое абоненты беседуют с ИИ-ботами.

Yota также выяснила, в каких городах чаще всего общаются с ИИ-компаньонами. На первом месте — Красноярск (34 минуты в месяц), за ним Хабаровск, Махачкала, Барнаул и Новокузнецк. В этих городах среднее время общения с чат-ботами — 33 минуты.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как промышленный ИИ вышел за пределы пилотов и начал приносить прибыль

Россия под атакой. Нападения хакеров на промышленность стали более точными и опасными

Платформа Digital Q.BPM от «Диасофт» — лидер рейтинга BPM-систем для крупного бизнеса по версии CNews Market

Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2025» и «Импортозамещение года 2025»

Алексей Роговцев, МТС: Телематика и цифровые решения становятся признанным стандартом для транспорта и логистики

В России испытана отечественная 5G-антенна со скоростью до 1 ГБ/с

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Как перенести общение из WhatsApp и других мессенджеров в Telegram: пошаговая инструкция

Чем отличаются матрицы современных экранов: разбираемся в LED, OLED, QLED, MiniLED и других технологиях

Самые новые технологии в электромобилях в 2025 году: модные опции или необходимость?

Показать еще

Наука

Ученые обнаружили пульс Земли — и он разрывает континент на части

Археологи выяснили, как древние люди использовали огонь удивительным образом миллион лет назад

Трансформация пузырьков воздуха в ледниках — новый способ хранить данные
Показать еще