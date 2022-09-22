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Никто не знает скорость своего мобильного интернета? – Yota провела опрос на улицах Москвы

Федеральный мобильный оператор Yota провел опрос на улицах Москвы, чтобы выяснить, знают ли жители города скорость своего мобильного интернета и смогут ли определить разницу между скоростями на двух разных смартфонах.

Оператор задал прохожим вопросы о том, какая скорость интернета в их тарифе, и знают ли они, какой скорости достаточно для обычного пользователя. Затем участникам опроса предлагали определить, на каком из двух смартфонов оптимальная скорость интернета, а на каком — максимальная. Об этом CNews сообщили представители Yota.

После небольшого исследования выяснилось:

- Более 60% опрошенных не видят разницы между оптимальной скоростью и более высокой.

- Еще <30% выбрали смартфон с меньшей скоростью интернета, считая, что именно на нем интернет более быстрый.

- Большинство людей не подозревают, что для серфинга в соцсетях, просмотра видеороликов или даже скачивания фильмов максимальная скорость интернета не нужна.

«Мы спросили обычных людей на улице – видят ли они разницу в скорости мобильного интернета. Спойлер – не видят. Зато теперь могут подключиться к мобильному оператору на оптимальной скорости. И еще скидку получат. До 30%», – сказал PR-директор Yota Артем Рабчук.

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Yota запустила предложение «Оптимальная скорость» для «Готового тарифа». Оно позволяет клиентам самим выбирать скорость своего мобильного интернета.

При подключении «Готового тарифа» на «Оптимальной скорости» пользователи получают скидку 30%. Таким образом, стоимость тарифа составляет 399 руб. вместо 570 руб.. Также «Оптимальную скорость» можно подключить в конструкторе тарифов. Скидка на пакет связи при этом составит 15%.

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Yota — федеральный мобильный оператор. Предоставляет услуги голосовой связи и доступ в интернет в сетях 2G/3G/4G.

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