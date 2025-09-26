Аналитика Yota: интерес россиян к сервисам коротких сериалов вырос в 4 раза

Россияне активно осваивают новый формат развлекательного контента — короткие вертикальные сериалы. С начала 2025 г. количество пользователей специализированных сервисов для просмотра микродрам выросло в четыре раза, а среднее время просмотра увеличилось в 2,3 раза. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе обезличенных данных. Об этом CNews сообщили представители Yota.

Тройку самых популярных сервисов коротких сериалов возглавляет ShortTV, число пользователей которого выросло в 10 раз с начала года. На второй строчке — DramaBox (+70% по аудитории), а замыкает топ-3 MoboReels с впечатляющим ростом аудитории в 13 раз. Международный лидер рынка микродрам ReelShort занимает четвертое место по популярности среди российских пользователей (+73%), пятую позицию удерживает FlexTV (+167%).

Любопытно, что пока только ReelShort позаботился о российских пользователях. В приложении есть интерфейс и субтитры на русском языке для отдельных сериалов. Также русский интерфейс есть у MoboReels, однако драмы придется смотреть на языке оригинала.

Вертикальные сериальные драмы — новый формат контента, пришедший из Китая и оптимизированный для мобильного потребления. Эпизоды длятся от одной до трех минут, снимаются в вертикальной ориентации для просмотра на смартфонах и объединяются в сериалы по 60-90 серий. Совокупный хронометраж сезона сопоставим с полнометражным фильмом, но подача разбита на сверхкороткие захватывающие фрагменты, идеально подходящие для просмотра в транспорте или во время перерывов.

Основная аудитория сервисов коротких сериалов: пользователи 26-45 лет — на них приходится 53% зрителей и 59% общего времени просмотра. Интересно, что мужчины проявляют к новому формату больший интерес, чем женщины: они составляют 63% аудитории против 37% женской.

Предпочтения сервисов различаются в зависимости от возраста. Пользователи старше 26 лет чаще выбирают ShortTV (59% аудитории), в то время как молодежь 14-25 лет распределяется между ShortTV (42%) и DramaBox (36%).

Аналитики Yota также выяснили, что среди локаций рейтинг по количеству времени за просмотром коротких сериалов на пользователя возглавили Химки с показателем 68 минут в месяц. В топ-10 также вошли Сургут (57 минут), Волжский (55 минут), Мытищи (49 минут), Калуга (47 минут), Свободный (46 минут), Самара (45 минут), Пермь (44 минуты), Сыктывкар (43 минуты) и Подольск (41 минута).