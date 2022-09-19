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Yota: россияне стали в 1,5 раза активнее пользоваться мобильным интернетом за границей

Федеральный мобильный оператор Yota проанализировал количество звонков и SMS, а также интернет-трафик клиентов в поездках за рубеж в период с 1 января по 7 сентября 2022 г. Количество пользователей за границей, использующих голосовую связь, значительно увеличилось.

Чаще всего за рубежом россияне звонили в марте и апреле 2022 г. — почти в три раза больше, чем в мае 2022 г. На март 2022 г. пришлись также пики по количеству SMS и объему трафика. После — в мае 2022 г. — показатели снизились, но к осени 2022 г. начали возвращаться к своим прежним значениям. Количество SMS почти приблизилось к уровню марта 2022 г. Минут стало в два раза меньше, чем за пиковый месяц, но в 1,6 раза больше, чем за январь 2022 г. Объемы трафика же продолжили расти: в августе 2022 г. мобильным интернетом пользовались почти в 1,5 раза активнее, чем в январе 2022 г.

Топ стран, из которых клиенты Yota чаще всего звонили в роуминге, выглядит так: Белоруссия (63,62%), Турция (8,98%), Казахстан (2,32%), Абхазия (1,87%), Греция (1,87%).

Больше половины всех голосовых вызовов пришлось на Белоруссию — 63,62%. На второй строчке Турция с 8,98%. На третьей позиции Казахстан с 2,32%. На четвертом и пятом месте Абхазия и Греция — на каждую страну пришлось по 1,87% от всех звонков соответственно.

Несмотря на заметное развитие мессенджеров, услуга SMS по-прежнему пользуется популярностью у клиентов за границей. Yota подготовила список стран, в которых короткие сообщения пересылаются чаще всего: Китай (49,42%), Белоруссия (12,14%), Турция (6,6%), Туркменистан (4,14%), Великобритания (3,9%).

Наиболее популярны SMS в Китае — 49,42%. На второй позиции Белоруссия — 12,14%, на третьей Турция — 6,6%. Также часто SMS используют в Туркменистане (4,14%) и Великобритании (3,9%).

Объемы трафика в роуминге у пользователей Yota распределились иначе. Рейтинг по странам выглядит следующим образом: Турция(31,36%), Белоруссия (11,53%), Греция (6,36%), Египет (5,07%), Грузия (3,96%).

Больше всего клиенты Yota пользовались мобильным интернетом в Турции — 31,36%. В Белоруссии доля в трафике составила 11,53%. На Грецию и Египет пришлись почти одинаковые объемы трафика — 6,36% и 5,07% соответственно. В Грузии объемы потребляемого мобильного интернета составили 3,96%.

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Также аналитики Yota подготовили информацию о самых популярных приложениях за границей по объему трафика.

Наибольший объем трафика пришелся на мессенджер Telegram — 28,95%. «Серебро» в этом рейтинге у социальной сети «Вконтакте» — 25,02% в доле трафика. «Бронза» у WhatsApp с 19,33% (принадлежит компании Meta. Признана экстремистской и запрещена в России). На четвертой позиции YouTube — 12,9%, на пятой — TikTok с 8,99%, далее «Одноклассники» с 1,69%. Сервисы IVI, Amediateka, Okko, Netflix, more.tv набрали менее 1% в общем трафике за границей.

Несколько иначе выглядит рейтинг по количеству пользователей в сервисах, используемых клиентами Yota в роуминге. Наибольшее количество пользователей за границей зафиксировано у WhatsApp (принадлежит компании Meta. Признана экстремистской и запрещена в России) — 21,67%. Среди пользователей Yota заграничная аудитория «Вконтакте» составила 17,76%, YouTube — 14,85%, Telegram — 14,67%. TikTok достиг показателя в 7,16%, а «Одноклассники» — 5,42%. Сервисы IVI, Amediateka, Netflix, Okko, more.tv, не смогли преодолеть рубеж в 1%.

«География роуминга пользователей Yota значительно расширяется. В бархатный сезон все больше и чаще клиенты пользуются услугами связи, в большей степени, конечно же, в странах популярных туристических направлений», – сказала директор по маркетингу Yota Ирина Пюскюлян.

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Yota – российский мобильный оператор с федеральным покрытием в сетях 2G/3G/4G. Основные услуги компании − голосовая мобильная связь и интернет 4G.

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