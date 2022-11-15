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В преддверии больших распродаж: Yota запустила опцию безлимитного трафика для онлайн-шопинга

Федеральный мобильный оператор Yota запускает новое предложение — безлимитный трафик на категорию мобильных приложений «Маркетплейсы». Опция открывает неограниченный доступ к сервисам Ozon, AliExpress, Wildberries, «Яндекс маркет», Lamoda, «Сбермегамаркет», «Юла», KazanExpress и Joom. Об этом CNews сообщили представители Yota.

Опция станет незаменимой для любителей онлайн-шоппинга. Теперь клиенты Yota смогут просматривать товары, составлять вишлисты и делать заказы, не заботясь о количестве трафика в пакете. Актуальность опции подтверждает анализ интернет-трафика пользователей.

«По данным аналитиков Yota, за последние 15 месяцев объемы трафика на сервисы из категории "Маркетплейсы" увеличились на 70%, а количество пользователей выросло на 35%. Опция станет незаменимой для тех, кто активно пользуется маркетплейсами, ведь на фото- и видеоконтент в карточках товара тратится все больше трафика. Особенно актуально предложение в период ноябрьских и предновогодних распродаж», — сказала директор по продуктам Yota Наталья Смагина.

Опцию можно подключить как дополнительную услугу на любом тарифе. Стоимость подключения для смартфонов — 30 руб. в месяц, для планшетов — 10 руб. в месяц. Подключить новую опцию можно в мобильном приложении Yota.

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Yota — федеральный мобильный оператор. Предоставляет услуги голосовой связи и доступ в интернет в сетях 2G/3G/4G.

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