Разделы

Телеком Мобильная связь
|

Абоненты Yota смогут подарить копию своего тарифа друзьям

У клиентов Yota появилась возможность делиться своим тарифным планом с друзьями и близкими. Новый сервис позволяет передать тариф другому человеку с сохранением всех условий, в том числе абонентской платы. Об этом CNews сообщили представители Yota.

Предложение оператора бесплатно и работает даже с архивными тарифами, которые больше недоступны для обычного подключения. Чтобы воспользоваться сервисом, владельцу тарифа нужно сгенерировать промокод в мобильном приложении или в личном кабинете, а затем передать его другу через любой мессенджер. Получатель промокода оформляет новую SIM-карту в салоне Yota или переходит к оператору с сохранением номера по процедуре MNP (Mobile Number Portability — перенос мобильного номера).

Поделиться тарифом можно не только с друзьями, но и с самим собой — например, если нужен второй номер для работы или нескольких устройств. Один человек может создать копию тарифа до пяти раз. Промокод «живет» 50 дней — если за это время им не воспользовались, то попытка возвращается владельцу.

Константин Липаткин, inSales: Уровень зрелости подходов к информационной безопасности в ИТ-сфере в России крайне неоднороден
бизнес

«Действующие тарифы Yota уже давно стали настоящим предметом гордости для наших абонентов. Их ценят не только за низкую цену, но и за оптимальную конфигурацию — по сути, это своего рода цифровой актив, стоимость которого возрастает со временем. Теперь у наших клиентов появляется уникальная возможность поделиться своим любимым, тщательно подобранным тарифом с друзьями и близкими, чтобы и они смогли оценить все его преимущества», — отметил управляющий директор Yota Дмитрий Чудесников.

Сервис доступен для любых голосовых тарифов, поэтому передать свой пакет можно в любой регион — к примеру, житель Тюмени может поделится своим тарифом с другом из Сочи.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Валентин Богданов, УЦСБ: На смену инструментальному подходу в ИБ приходит процессный

В России появится «черный список» сотовых телефонов

Обзор: Рынок ИТ: итоги 2024

ФСБ ликвидировала сеть узлов связи украинских мошеннических колл-центров

Михаил Кадер, UserGate: Инфобезопасность должна быть эшелонированной и многоуровневой

Veon продал свой скандальный актив властям

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений

Лучшие ноутбуки для учебы и игр стоимостью до 75 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — орнаментам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: