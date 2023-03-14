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Группа «Черкизово» автоматизировала работу своих мерчандайзеров

Группа «Черкизово», российский производитель мясной продукции, автоматизировала процессы мерчандайзинга, используя искусственный интеллект. Это позволило компании увеличить представленность ее продукции в рознице.

Группа «Черкизово» в 2022 г. провела успешные испытания мобильного приложения для мерчандайзеров, основанного на технологии компьютерного зрения (Image Recognition) на базе нейронных сетей. Целью его запуска стала автоматизация анализа выкладки продукции компании в магазинах и повышение эффективности работы торговых команд.

Работа с приложением построена следующим образом. Мерчандайзер с помощью телефона делает снимок магазинной полки с продукцией, который в реальном времени обрабатывается нейронной сетью прямо на устройстве. На основе полученных данных менеджмент «Черкизово» может максимально быстро анализировать уровень представленности продукции как в конкретном магазине, так и в отдельно взятых районах, городах и регионах, и, при необходимости, оперативно реагировать на отсутствие каких-либо наименований товара.

В результате использования приложения «Черкизово» удалось добиться значительного улучшения качества и точности предоставляемых мерчандайзерами данных, что в конечном итоге способствует снижению затрат и росту продаж.

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«В режиме онлайн мы получаем информацию не только о наличии или отсутствии продукции на полке, но и о соблюдении стандартов выкладки, выполнении плана продаж. Сокращая время отсутствия товара, мы повышаем качество обслуживания конечного потребителя и увеличиваем наш товарооборот», – сказал руководитель отдела внедрения и развития бизнес-приложений ТД «Черкизово» Александр Никонович.

Сейчас приложение уже используется мерчандайзерами «Черкизово» в большинстве регионов, где присутствует продукция компания.

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