Рекрутмент-платформа Potok.io научилась оценивать кандидатов с помощью ИИ Sever.ai

Платформа для автоматизации рекрутмента Potok.io внедрила расширение на базе искусственного интеллекта Sever.ai, которое позволяет с точностью до 92% определить, подходит ли кандидат компании и освобождает рекрутера от рутинных функций.

В условиях нестабильной экономической ситуации, перехода на дистанционную работу и увольнений на фоне карантина, увеличилась нагрузка на HR-специалистов, особенно в медучреждениях, компаниях, осуществляющих доставку, интернет-магазинах. Количество откликов на вакансии выросло в разы, не все компании справляются с массивом данных.

Расширение Potok.io помогает HR-специалисту обрабатывать большие объемы информации, экономить свое время, повышать конверсию. Рекрутер может пригласить кандидата на интервью, не дожидаясь согласования с линейным руководителем потенциального сотрудника, поскольку ИИ уже оценил претендента на соответствие вакансии. Кроме того, решение помогает быстро сделать выбор между несколькими кандидатами.

Модель нейросети оценивает информацию по разметке данных, заранее составленной 150 профессиональными рекрутерами. Входные данные для нейросети – это описание вакансии. Далее она обучается на всех доступных базах с вакансиями. После обучения она размечает резюме кандидатов – проставляет оценку соответствия вакансии. Данный подход не требует ресурсов HR-специалистов для разметки выборки: установив расширение, рекрутер может сразу же начать его использовать.

«Использование этого расширения позволило мне сосредоточиться на более глобальных, стратегических задачах, не тратить время и усилия на прозвоны кандидатов – робот делает это за меня, быстро и точно охватывая большие объемы информации», – сказала Яна Антонова, ведущий HR-специалист холдинга Talenttech.

Машинный «мозг» анализирует опыт работы соискателя, его навыки и базовые характеристики, необходимые для прохождения собеседования. При этом, ИИ «разбивает» опыт на этапы – таким образом, он может оценить самый релевантный. Например, специалист всю жизнь работал маркетологом, а потом резко поменял профессию, обучился программированию и стал успешно работать в ИТ. В процессе отбора на должность «Разработчик» робот проанализирует последний опыт работы, придавая меньшее значение работе в маркетинге, а затем сопоставит эти данные с опытом других претендентов.

«Сейчас все больше компаний вынуждены проводить все собеседования удаленно. Значит, у работодателя меньше возможностей оценить потенциал кандидата. Умное расширение даст работодателю второе мнение. Это особенно важно, если надо выбрать между двумя похожими кандидатами самого перспективного», – сказала Александра Томашевская, CEO Potok.io.

Модель анализирует текст резюме/вакансии не только на русском, но и на английском языке. Также модель можно дообучать и масштабировать на другие языки.

«Универсальная скоринговая модель оценки резюме строится на алгоритмах математического моделирования, текущий показатель точности: ROC/AUC 0,92. Можно сказать, что это вероятность, с которой машина выберет более подходящий вариант из двух. Уникальное векторное пространство, которое лежит в основе универсальной модели оценки резюме под вакансию, максимально правдоподобно моделирует смысловую близость резюме и представляет это в виде вектора. Концепция данного векторного пространства учитывает принадлежность резюме/вакансии к нескольким индустриям/специализациям на рынке труда, также учитывается описание обязанностей на предыдущих местах работы кандидата и обязанностях, которые ему предстоит выполнять на том месте, куда он отправил заявку», – отметил Владимир Ли, СРО Sever.ai.

Использование такого расширения для оценки резюме бесплатно и возможно только для пользователей платформы Potok. Доступ можно получить в чате поддержки.

Дополнительно можно настроить автоматический звонок робота интересующему кандидату, чтобы первично уточнить, заинтересован ли он в работе. Если да, эти данные передаются специалисту по кадрам, и он уже связывается с заинтересованным соискателем. Также модель может сама пригласить кандидата на видеоинтервью.

Сейчас компания предлагает три месяца бесплатного пользования базовой лицензией для медучреждений, служб доставки еды и лекарств, а также пользователей серверных решений, которые хотят комфортно перейти на удаленку. Чтобы воспользоваться предложением, нужно указать промокод STAYHOME при подаче заявки на сайте сервиса.

Инициатива направлена на помощь медучреждениям и малому бизнесу, так как эти сферы сейчас нуждаются в поддержке.