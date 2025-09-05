Разделы

SDI360 оценило уровень цифровизации клиентского пути в урегулировании убытков по страховым продуктам

Агентство цифрового аудита SDI360 провело исследование уровня цифровой зрелости страховых компаний в урегулировании убытков по ОСАГО, каско и страхованию от несчастного случая. Исследование показывает актуальный уровень цифровизации клиентского опыта при наступлении страхового случая. Участники исследования – крупнейшие российские страховые компании. Об этом CNews сообщили представители SDI360.

Общий тренд – активное развитие онлайн-сервисов и повышение уровня цифровизации клиентского пути. Такой подход позволяет снизить операционные затраты компаний, улучшить клиентский опыт и повысить удовлетворенность пользователей, столкнувшихся с необходимостью урегулировать убытки.

По результатам исследования, наиболее высокий уровень в цифровом урегулировании продемонстрировала ВСК, в частично цифровом – «Ингосстрах». Компании оцифровали процессы по ОСАГО, каско и страхованию от несчастного случая и активно используют онлайн-инструменты на каждом этапе клиентского пути. Самостоятельная фотофиксация ДТП и онлайн-осмотр экономят время и упрощают процесс, а полный электронный документооборот исключает визиты в офис.

«СберСтрахование» занимает лидирующие позиции в цифровом урегулировании убытков по каско и страхованию от несчастного случая наравне с ВСК и «Ингосстрахом».

