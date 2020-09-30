VMware представила решения Future-Ready Workforce для территориально распределенных сотрудников

VMware представила решения VMware Future-Ready Workforce, совместимое с технологией сквозного шифрования на базе модели Zero Trust и открывающие принципиально новые возможности для более точной координации сотрудников и повышения эффективности их работы. Решения Future-Ready Workforce сочетают в себе другие продукты VMware— Secure Access Service Edge (SASE), Digital Workspace и Endpoint Security. Эти технологии оптимизируют и контролируют доступ к любому приложению в облаке с любого устройства, обеспечивая грамотное управление распределенными командами, а также повышая производительность и безопасность их работы.

«Бизнесу сегодня приходится справляться с одной из самых серьезных проблем нашего поколения. Эти трудности однозначно ускорят переход на облачные технологии, такие как SASE, которые отвечают современным требованиям — упрощают работу из любого места и делают ее более безопасной», — сказал Раджив Рамасвами, операционный директор по продуктам и облачным услугам.

Сегодня большинство уже устаревших подходов к взаимодействию в сети не совместимы с решениями для автоматизации, не обеспечивают нормальную масштабируемость облаков и не имеют встроенных инструментов безопасности, необходимых для защиты приложений, данных и пользователей в условиях глобализации бизнеса.

Платформа VMware SASE объединяет возможности облачных сетей и решений для безопасносного удаленного доступа на основе модели Zero Trust с самыми защищенными в своей области веб-инструментами. Таким образом удается достичь более высоких уровней гибкости, совместимости и масштабируемости для предприятий любого размера. Это первое комплексное решение для облачных сред, которое гарантирует высокую эффективность работы приложений, предоставляет встроенные инструменты безопасности и обеспечивает простоту эксплуатации. Продукты из линейки Future-Ready Workforce идеально подходят для организаций, сотрудники которых имеют возможность работать удаленно из любой точки мира.

Компания VMware три года подряд занимает лидирующие позиции в рейтинге Gartner 2020 Magic Quadrant for WAN Edge Infrastructure благодаря своему решению SD-WAN. Глобальная сеть VMware SD-WAN была расширена до более чем 2700 узлов облачных сервисов в 130 точках присутствия. Новая технология VMware Edge Network Intelligence дополняет возможности ИТ-специалистов данными телеметрии в условиях, когда конечные пользователи получают доступ к приложениям не из одного заранее определенного места, а трафик проходит через множество различных сетей. Решение Dell EMC SD-WAN на базе VMware также было расширено за счет поддержки стандарта беспроводной высокоскоростной передачи данных LTE. Таким образом компания помогает временным больницам и мобильным производствам оставаться на связи, а также обеспечивает более стабильное соединение при удаленной работе.

Технология сетевого доступа на основе модели Zero Trust Network Access (ZTNA): VMware Secure Access — это сервис ZTNA, который объединяет продукты VMware Workspace ONE и VMware SD-WAN в единое облачное решение, которое обеспечивает более безопасный, оптимизированный и удобный доступ для распределенных пользователей.

Инструменты облачной и веб-безопасности: VMware сотрудничает с ведущими игроками на рынке, чтобы предоставить заказчикам более широкий выбор решений в соответствии с их требованиями к облачным вычислениям и веб-безопасности. Новый сервис VMware Cloud Web Security позволит интегрировать Menlo Security — компонент Service Broker для доступа к облачным хранилищам и удаленной изоляции браузера — непосредственно в решение VMware SASE.

Интегрированный межсетевой экран следующего поколения: VMware NSX Firewall — это межсетевой экран седьмого уровня с контролем состояния, который будет предоставляться по модели SaaS и интегрироваться в платформу VMware SASE как при однопользовательском, так и при многопользовательском использовании. Это дополняет возможности межсетевого экрана существующего решения VMware SD-WAN. В своем отчете Now Tech: Enterprise Firewalls, Q1 2020 аналитики из Forrester Research назвали VMware одним из пяти ведущих производителей межсетевых экранов в мире.

Решение VMware Workspace Security объединяет ведущую в отрасли систему унифицированного управления конечными точками и платформу обеспечения их безопасности. Это позволяет заказчикам использовать все преимущества работы с большими данными для достижения полной прозрачности конечных точек, а также получать потенциально полезные данные и использовать технологию предиктивной аналитики на единой панели управления. Сегодня VMware объявляет о дополнительных предложениях для VMware Workspace ONE и Workspace Security, которые применяютися для организации эффективной и надежной защиты устройств.

VMware Workspace Security Remote — комбинация ведущей в отрасли системы для унифицированного управления конечными устройствами (UEM) и технологии обеспечения безопасности конечных устройств и удаленной ИТ-поддержки. Сегодня, в то время как команда специалистов по информационной безопасности сосредоточена на предотвращении, обнаружении и реагировании на угрозы, ИТ-специалисты контролируют строгое соответствие нормативным требованиям и помогают заказчикам с развертыванием систем безопасности. Workspace Security Remote объединяет эти два направления, чтобы повысить работоспособность устройств, обеспечить доступ на основе модели Zero Trust и автоматизировать процессы реагирования на угрозы.

VMware Workspace Security VDI интегрирует технологии VMware Horizon и VMware Carbon Black Cloud в единое унифицированное решение, позволяющее ИТ-специалистам и специалистам по информационной безопасности создавать виртуальные рабочие столы и приложения с высокой степенью защиты. Workspace Security VDI отличается от привычных решений, поскольку интегрирует технологию Carbon Black особым образом — непосредственно в решения VMware vSphere Hypervisor и VMtools. Это повышает общую защищенность системы от взлома и открывает возможности по обнаружению программ-вымогателей и бесфайлового программного обеспечения.