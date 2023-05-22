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«Сбер» и Гаванский научно-технологический парк подписали меморандум о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта

«Сбер» и Гаванский научно-технологический парк (3CE) заключили соглашение о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта. Документ был подписан в присутствии Президента Республики Куба Мигеля Диас-Канеля и заместителя председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Целью меморандума является развитие двустороннего сотрудничества в области разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта, а также обмена опытом в области развития их правового и этического регулирования.

Стороны выразили уверенность в больших перспективах нового сотрудничества и подчеркнули важность развития исторических связей России и Кубы, в том числе и в сфере новых технологий.

Кроме того, Президенту Республики Куба Мигелю Диас-Канелю были продемонстрированы возможности технологий искусственного интеллекта «Сбера» в области экологии и сельского хозяйства, а также реализованные проекты по внедрению технологий в различные сферы жизни.

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Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка: «Подписанное соглашение открывает новые возможности для сотрудничества между Россией и Кубой в области науки и технологий, а также способствует укреплению экономических связей между странами. Искусственный интеллект — это один из самых мощных драйверов развития современной экономики. Мы готовы предоставить кубинским специалистам необходимые знания и опыт для развития этой отрасли на благо всего общества».

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