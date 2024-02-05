Китайцы нашли новый ранее невиданный способ обхода санкций США

Китайские предприниматели покупают за рубежом, в том числе в Тайване, игровые ПК с картами GeForce 4090, после чего вытаскивают из них ускорители и продают с большой наценкой на внутреннем рынке. Легальный ввоз 4090 на территорию КНР запрещен властями США. Судьба оставшихся компонентов ПК под вопросом.

Есть санкции – найдутся и пути обхода

Китайские бизнесмены нашли новый способ ввоза в КНР игровых видеокарт Nvidia GeForce RTX 4090, официальный импорт которых подпадает под ограничительные санкции властей США. Как пишет портал MyDrivers, они массово закупают в азиатских странах готовые к использованию игровые системные блоки с этими ускорителями внутри.

Предпринимателям нужны исключительно сами 4090 – другие части ПК (процессор, ОЗУ, накопитель, блок питания и материнская плата) им неинтересны. Эти карты они продают на внутреннем рынке Китая, притом с большой наценкой, то есть в минус они не уходят.

4090 – это новейший флагманский видеоускоритель американской компании Nvidia, аналогов по производительности у него пока нет. За счет своей недюжинной производительности эти карты используются не только в игровых компьютерах, но также в высокопроизводительных вычислениях, в том числе связанных с искусственным интеллектом. Это и послужило поводом для их запрета на импорт в КНР со стороны властей США – они всеми силами стараются разрушить китайскую ИТ-отрасль в рамках развязанной в 2018 г. торговой войны с Поднебесной.

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Для Китая закупка 4090 в составе игровых ПК – новое веяние. Ранее они покупали эти карты напрямую у Nvidia и ее партнеров, после чего, по мере разрастания санкций, начали приобретать их в западных магазинах. Но и этот источник постепенно иссяк. Новый источник карт – игровые ПК из стран Азии.

Оптовые закупки

В стремлении привезти в КНР карты 4090 китайские предприниматели скупают игровые ПК во многих азиатских странах. В этом вопросе их совершенно не волнует нынешняя геополитика – они привозят компьютеры даже из Тайваня.

Портал WCCFTech привел в пример случай, когда бизнесмен выкупил в Тайбэе 20 игровых системных блоков с нужными ему картами 4090 внутри. Каждый ПК обошелся ему примерно в 32 тыс. юаней или 404,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 5 февраля 2024 г. Это примерно в 2,8 раза выше рекомендованной цены 4090 в США – $1600 или 146 тыс. руб.

Тем не менее, китайцы все равно извлекают прибыль из этого бизнеса, поскольку карты они продают клиентам, в той или иной степени связанным с искусственным интеллектом, а они готовы переплачивать.

Зачем так много видеокарт

Как сообщал CNews, сами карты 4090 если и нужны в Китае, то только геймерам – в сегменте высокопроизводительных вычислений нужны лишь их графические процессоры, видеопамять и базовая обвязка. Плата и система охлаждения затем выкладываются на доски объявлений – иногда даже под видом полностью функционирующей видеокарты.

GPU и память затем монтируются на специально разработанную в Китае плату, а сверху устанавливается кастомная система охлаждения турбинного типа. Итоговая карта намного компактнее оригинальной и намного лучше подходит для использования в серверах и стойках за счет переделанной системы охлаждения.

В своем новом виде карты начинают эксплуатироваться для всевозможных вычислений, включая поддержку работы нейросетей.

Санкции всем мешают

Ограничения со стороны властей США китайской стороне совершенно не нужны – из-за них ей приходится придумывать новые способы их обхода, в том числе инвестировать в разработку новых платы и системы охлаждения для оригинальных компонентов 4090 и ввозить эти карты по «серым» схемам». Но и непосредственно в США бизнес тоже явно не очень доволен этими ограничениями.

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Nvidia, например, постоянно ищет способы их обхода без риска оказаться вне закона. Компания зарегистрирована в США и потому должна подчиняться ограничениям местных властей, но она регулярно ускользает из-под них. Так, ранее ей запретили экспортировать в Китай ускорители вычислений Н100 и А100, в ответ на что она очень оперативно разработала немного замедленную его версию, которая проходит по ограничениям. После этого экспорт на миллиарды долларов заработал с новой силой.

То же случилось и с картами 4090. Не желая терять деньги из-за решений власть имущих, Nvidia очень быстро создала ускоритель 4090D специально для китайского рынка, который лишь немногим медленнее оригинальной 4090.

4090D появилась в конце 2023 г. Она немного слабее 4090, но при этом потребляет меньше энергии и слабее греется во время работы.