Спрос на trade-in смартфонов в «М.Видео» вырос втрое, а флагманы достигли рекордной четверти от продаж

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой отметила в 2021 г. повышенный интерес к флагманским смартфонам, а также сервисам, которые делают покупку таких девайсов проще и доступнее. Доля девайсов стоимостью выше 50 тыс. руб. в штуках достигла рекордных 25% от общего объема спроса на смартфоны в «М.Видео». Продажи флагманов выросли почти в 1,5 раза, в том числе, благодаря троекратному увеличению интереса к сервису trade-in (программе по обмену старого устройства на новое со скидкой).

Потребители все больше инвестируют в функциональные и мощные смартфоны, которые по своим характеристикам будут актуальны минимум в ближайшие 2-3 года. Так, продажи флагманских девайсов по итогам 2021 г. в «М.Видео» показали наибольший рост среди всех ценовых сегментов, а их доля от общего объема проданных девайсов превысила 25%, увеличившись с 17% в 2020 г. В целом на российском рынке смартфоны дороже 50 тыс. руб. заняли в 2021 г. 14% (8% годом ранее).

Позитивная динамика в смартфонах из верхнего ценового диапазона продолжает сохраняться в «М.Видео» за счет широкого выбора и доступности всех ключевых новинок в этом сегменте, удобных способов выбора, в том числе, лично в магазинах, персональных ценовых предложений, а также программ рассрочки и trade-in. Только количество покупок с обменом старого девайса на новый в 2021 г. выросло в три раза.

Посетители розничных магазинов «М.Видео» могут сдать устройство любого бренда и получить скидку до 55 тыс. руб. на покупку нового с помощью автоматизированной оценки – состояние устаревшего устройства и размер скидки определяет специальное ПО. Величина скидки зависит от модели, состояния сдаваемого смартфона и выбранного устройства для покупки. Минимально можно сэкономить 100 руб., если клиент предлагает либо очень старое устройство, либо девайс с сильными механическими повреждениями. Средний размер скидки при сдаче работающих устройств составил порядка 7000 рублей. Чаще всего сдают Samsung, Apple, Huawei, а приобретают – Samsung, Apple, Xiaomi.