Аналитика МТС: продажи смартфонов по программе Trade-in выросли почти на 40%

МТС зафиксировала повышенный интерес пользователей к программе Trade-in в собственной розничной сети. За январь–июль 2025 г. количество купленных смартфонов по программе выросло на 37%. Аналитики МТС связывают рост интереса к Trade-in с увеличением скидок на покупку новых смартфонов – в 2025 г. они выросли на 26% до 20 тыс. руб. в зависимости от бренда и модели смартфона.

С помощью программы Trade-in россияне чаще всего приобретают смартфоны бренда Samsung – на него приходится 81% всех покупок новых смартфонов. Далее следуют Apple (9%) и Xiaomi (5%). Средний чек покупки смартфонов с помощью программы увеличился на 80% и достиг 55,5 тыс. руб., что говорит о смещении спроса в сегмент флагманских смартфонов. Так, например, Samsung Galaxy S25 Ultra стал самым востребованным смартфоном по Trade-in. Доля продаж этой модели составляет 35%.

Чаще всего сдают россияне сдают свои старые модели Samsung — 43% от всех сданных устройств. На втором месте Xiaomi — 22%, затем Apple — 14%.

Наибольшая активность клиентов зафиксирована в Сибирском федеральном округе, здесь продажи по Trade-in выросли на более чем в 10 раз год к году и обеспечили почти четверть всех сделок. В топ-3 также вошли Дальневосточный федеральный округ (+611%), Приволжский (+339%) и Уральский (+228%).

«Пользователи всё чаще выбирают программу Trade-in, так как это экономит время, снижает итоговую стоимость покупки и упрощает процесс перехода на более современные устройства. Стандартизированная оценка, прозрачное документальное оформление и сочетание Trade‑in со специальными акциями повышают доверие клиентов. В сумме эти факторы сделали программу более популярной», — сказал коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.

Величина скидки по программе Trade-in зависит от модели, состояния сдаваемого смартфона и выбранного устройства для покупки. Размер скидки с учётом дополнительной скидки составляет до 20 тыс. рублей.