«Мегафон» запустил трейд-ин для смарт-часов

«Мегафон» объявил о запуске программы трейд-ин для умных часов. В рамках программы можно сдать смарт-часы Apple или Samsung и купить новое устройство со скидкой до 20%.

Размер скидки на новый гаджет зависит от состояния устройства и той модели, которую покупатель хочет приобрести. Например, дополнительная скидка на новый Samsung Galaxy S10 или Huawei P30 Pro составит 15 тыс. на Honor 20 Pro – 5 тыс. руб. Оформить покупку можно в 2050 магазинах «Мегафон ритейла» в 520 городах России.

Чтобы принять участие в программе, нужно убедиться, что в настройках аппарата указан серийный номер устройства, оно включается и работает, экран функционирует, даже если он разбит. Кроме того, клиент должен иметь возможность отвязать свою учетную запись от часов.

«Продажи смарт-часов в 2019 г. выросли на 700% в количественном выражении и на 400% в денежном. Каждые полгода появляются новые интересные модели в разных ценовых диапазонах. Программа трейд-ин позволяет покупать новинки или переходить на более современные устройства с большой скидкой. При этом старые часы не будут лежать дома, а отправятся на переработку», – отметил Андрей Левыкин, генеральный директор «Мегафон ритейла».

В 225 магазинах Москвы также стартовала программа утилизации носимых устройств. К утилизации принимаются любые смарт-часы, детские часы или фитнес-трекеры независимо от их состояния, в том числе неработающие устройства с разбитым экраном. При этом можно получить скидку на покупку нового устройства из любой категории. В зависимости от типа и бренда нового гаджета скидка может составить до 10%. Партнер «Мегафона» в программе трейд-ин – компания Smartprice.

Программа трейд-ин работает в магазинах «Мегафон ритейла» c декабря 2017 г. В 2019 г. в трейд-ин и на утилизацию было принято около 500 тыс. устройств. Это около 72 тонн материалов, которые отправились на переработку. В магазинах «Мегафон ритейла» доля продаж смартфонов по программе трейд-ин от всех проданных смартфонов в штуках и в рублях составляет больше 20% и показывает непрерывный рост. Трейд-ин позволяет безопасно сдать старое устройство и сэкономить время, которое пришлось бы потратить, пытаясь продать его самостоятельно.

Приобретая новый гаджет по трейд-ин, покупатель также может воспользоваться кредитом или рассрочкой, выбрать страховые услуги или сервисы от оператора.