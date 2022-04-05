«М.видео-Эльдорадо»: спрос на гаджеты по trade-in вырос вдвое в I квартале 2022

Группа «М.видео-Эльдорадо» зафиксировала двукратный рост спроса на покупку смартфонов и планшетов по программе trade-in в январе-марте 2022 г. При сдаче нескольких устройств максимальная скидка на покупку нового гаджета достигает 100%. Рост интереса к программе обусловлен как общим всплеском спроса на смартфоны в конце февраля-начале марта 2022 г., так и запуском мульти-формата программы trade-in, в рамках которого скидка за несколько старых девайсов суммируется.

Программа trade-in популярна в «М.видео-Эльдорадо» и на российском рынке смартфонов в целом как один из инструментов экономии при покупке цифровой техники. Размер скидки при покупке нового устройства зависит от модели и состояния старого девайса. «М.видео» и «Эльдорадо» предлагают автоматизированную оценку старых гаджетов через специальное мобильное приложение, процесс полностью конфиденциален. Клиенты могут приобрести новые смартфоны или планшеты со скидкой любых брендов, доступных в выбранном розничном магазине. При сдаче одного девайса максимальная скидка составит 53 тыс. руб. При сдаче нескольких устройств максимальная скидка на покупку нового гаджета достигает 100% – сэкономить можно 200 тыс. руб. и больше.

Чаще всего в январе-марте клиенты «М.видео-Эльдорадо» сдавали девайсы от Samsung, Apple, Honor, Xiaomi Redmi и Huawei, взамен приобретали: Samsung, Apple, Xiaomi Redmi, Honor и Poco. Полученные устройства компания отправляет партнёрам на экологичную переработку или для дальнейшей реализации.

В «Эльдорадо» также запущена расширенная программа, когда сдать можно сразу несколько цифровых девайсов от более чем 15 брендов и получить скидку до 100% на покупку нового смартфона или планшета. В результате в I квартале этого года покупка гаджетов по trade-in выросла вдвое.

Руководитель департамента по развитию сервисов и цифрового контента группы «М.видео-Эльдорадо» Юрий Фомин сказал: «Мы стремимся предложить покупателям широкий спектр возможностей для экономии при покупке нужной техники, что сейчас особенно актуально. Если на замену устаревшему смартфону требуется новый, то помимо конкурентных цен на широкий ассортимент мы предлагаем воспользоваться преимуществами программы лояльности, акционными предложениями, а также сдать один или несколько ненужных гаджетов, чтобы получить скидку на новый. Trade-in выступает альтернативой самостоятельной продаже старого устройства после покупки нового и имеет ряд преимуществ – процесс полностью автоматизирован и конфиденциален, требует минимум времени – вместе с оформлением покупки нового устройства он занимает в среднем не более 15 минут, клиенту не нужно тратить время на размещение объявлений на вторичном рынке, торги и встречи. Кроме того, в рамках trade-in предложение суммируется с кредитными программами, благодаря чему платежи можно будет комфортно распределить по времени».