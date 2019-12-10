Samsung запускает trade-in на носимые устройства

Samsung Electronics объявила о запуске программы trade-in на смарт-аксессуары, в рамках которой, при сдаче бывших в употреблении носимых устройств, в том числе фитнес-браслетов и механических часов, пользователь может приобрести новые модели «умных часов» с выгодой до 19,5 тыс. руб.

Оформить покупку в трейд-ин можно в фирменных магазинах Samsung на всей территории России. В начале программы для покупки доступны новые модели Galaxy Watch Active2 в стальном и алюминиевом корпусе размером 40 и 44 мм. С выходом новых продуктов в следующем году список устройств, которые можно приобрести со скидкой при сдаче старого гаджета, будет расширятся.

Программа трейд-ин на носимые устройства последнего поколения позволит большему количеству потребителей решить проблему утилизации старых устройств, а также приобрести последнюю модель носимого устройства со скидкой.

Выгода на Galaxy Watch Active2 зависит от приобретаемой модели и от состояния гаджета, который сдает покупатель. Максимальная оценка устройства дается при состоянии «Отличное», которое подразумевает отсутствие видимых следов использования, а также работу всех кнопок и элементов корпуса. К выкупу принимаются в том числе устройства со следами использования с царапинами, сколами, вмятинами, зазубринами, потертостями. Точную информацию о стоимости выкупа б/у устройства в зависимости от его состояния покупатель может получить непосредственно в точке продаж.

Более подробная информация о носимых устройствах, их основных характеристиках и функциях, а также условиях программы trade-in и адресах магазинов–участников программы доступна на сайте Samsung.