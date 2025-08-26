Разделы

Техника
|

Летом 2025 г. татарстанцы сдали по трейд-ин в три раза больше смартфонов

МТС зафиксировала рост интереса к программе трейд-ин среди татарстанцев и жителей других регионов Поволжья. С начала 2025 г. количество приобретенных пользователями в собственной розничной сети смартфонов через обмен выросло на 31%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В отличие от 2024 г., в 2025 г. татарстанцы чаще обменивали устройства летом. Так, количество сданных по программе трейд-ин смартфонов в июне-августе 2025 г. оказалось в три раза больше показателя аналогичного периода в 2024 г. Самым активным стал август, что может быть связано с подготовкой родителей к школе и покупкой гаджетов для детей.

Рост интереса к программе трейд-ин эксперты МТС также связывают с существенным увеличением размеров скидок при покупке новых смартфонов. Максимальная сумма скидки в 2025 г. достигла 20 тыс. руб., что на 26% больше показателей предыдущих периодов. Размер скидки варьируется в зависимости от производителя и модели сдаваемого телефона.

Валентин Богданов, УЦСБ: На смену инструментальному подходу в ИБ приходит процессный

безопасность

Чаще всего жители Татарстана, аналогично всей стране, меняют старые устройства на новые модели смартфона марки Samsung. Так, за минувший квартал доля новоприобретенных аппаратов Samsung составила внушительные 88% всех сделок. Наибольшим спросом пользовалась премиальная модель Galaxy S25 Ultra. Далее следуют устройства Apple с результатом 3% и Huawei с 2%.

Что касается сдаваемых устройств, здесь также лидирует бренд Samsung — в 46% случаев пользователи расстаются именно с ним. Вторую позицию занимают телефоны Xiaomi (21%), замыкает тройку лидеров продукция Apple с показателем 7%.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Валентин Богданов, УЦСБ: На смену инструментальному подходу в ИБ приходит процессный

Долой Китай. TSMC срочно убирает китайское оборудование с площадок по выпуску передовых 2-нанометровых чипов

Обзор: Системы управления ИТ-инфраструктурой

В России начался массовый выпуск химиката, нужного для производства электроники. До сих пор его импортировали

Обзор: Рынок ИТ: итоги 2024

Samsung, Xiaomi и другие согласились ставить в смартфоны госмессенджер Max. Его будут встраивать в Ozon, Wildberries и «Авито»

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие ноутбуки для учебы и игр стоимостью до 75 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2025 году: выбор ZOOM

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — орнаментам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: