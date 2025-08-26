Летом 2025 г. татарстанцы сдали по трейд-ин в три раза больше смартфонов

МТС зафиксировала рост интереса к программе трейд-ин среди татарстанцев и жителей других регионов Поволжья. С начала 2025 г. количество приобретенных пользователями в собственной розничной сети смартфонов через обмен выросло на 31%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В отличие от 2024 г., в 2025 г. татарстанцы чаще обменивали устройства летом. Так, количество сданных по программе трейд-ин смартфонов в июне-августе 2025 г. оказалось в три раза больше показателя аналогичного периода в 2024 г. Самым активным стал август, что может быть связано с подготовкой родителей к школе и покупкой гаджетов для детей.

Рост интереса к программе трейд-ин эксперты МТС также связывают с существенным увеличением размеров скидок при покупке новых смартфонов. Максимальная сумма скидки в 2025 г. достигла 20 тыс. руб., что на 26% больше показателей предыдущих периодов. Размер скидки варьируется в зависимости от производителя и модели сдаваемого телефона.

Чаще всего жители Татарстана, аналогично всей стране, меняют старые устройства на новые модели смартфона марки Samsung. Так, за минувший квартал доля новоприобретенных аппаратов Samsung составила внушительные 88% всех сделок. Наибольшим спросом пользовалась премиальная модель Galaxy S25 Ultra. Далее следуют устройства Apple с результатом 3% и Huawei с 2%.

Что касается сдаваемых устройств, здесь также лидирует бренд Samsung — в 46% случаев пользователи расстаются именно с ним. Вторую позицию занимают телефоны Xiaomi (21%), замыкает тройку лидеров продукция Apple с показателем 7%.