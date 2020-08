«Связной» открыл обмен старых iPhone и iPad на новые

В сети Cstore (монобрендовых магазинов Apple компании «Связной») заработала программа обмена старых устройств Apple на новые. Сейчас в ней участвуют только смартфоны и планшеты, но в обозримом будущем к ним присоединятся другие гаджеты эко-системы Apple – часы, компьютеры, ноутбуки, ТВ-приставки и др.



Trade-in от «Связного»

Компания «Связной» начала принимать в trade-in технику Apple для обмена ее на новую. Программа действует в Cstore – сети фирменных монобрендовых магазинах компании формата Apple Premium Reseller. Как сообщили CNews представители компании, программа запущена совместно с сервисом «Дампродам».

На момент публикации материала программа обмена действовала во всех магазинах сети Cstore (они не всегда совпадают с магазинами под брендом «Связной»).

Trade-in в Cstore распространяется исключительно на технику компании Apple, то есть нельзя принести, к примеру, смартфон Xiaomi и обменять его на iPhone. В рамках новой программы можно сдать любую модель смартфона или планшета Apple, а в ближайшее время ассортимент программы будет расширен за счет смарт-часов Apple Watch, ноутбуков MacBook, беспроводных наушников AirPods, ТВ-приставок Apple TV, настольных ПК iMac, а также фирменных клавиатур и мышек Apple.

Теперь новый iPhone можно купить в Cstore в обмен на старый, с доплатой

На момент публикации материала в программе trade-in участвовали смартфоны iPhone 5, 5s, 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, SE, а также iPhone 8, 8 Plus, X, XR, XS и 11. Список планшетов-участников включал модели iPad 2, 3, 4, Air, Air 2, iPad mini, mini 2, mini 3 и mini 4.

Как сказано на сайте Cstore, собранные по программе trade-in iPhone будут официально вывезены из России для дальнейшей перепродажи на международных рынках мобильных устройств.

Подводные камни

На официальном сайте Cstore сказано, что в trade-in принимаются исключительно iPhone и iPad, купленные в авторизованных центрах Apple, вне зависимости от страны приобретения. В то же время в разделе часто задаваемых вопросов говорится, что смартфоны и планшеты Apple, купленные за пределами России, к участию в программе не допускаются. «Собранные устройства iPhone по программе trade-in далее экспортируются из России на перепродажу. Поэтому если ваше устройство не было официально импортировано в Россию, то оно не сможет быть официально вывезено из страны», – сказано там.

Заявление о возможности сдать в trade-in гаджет, купленный за границей...

В trade-in можно сдавать гаджеты Apple, даже если в свое время они были в ремонте. Однако приняты будут лишь те из них, которые ремонтировались в авторизованных сервис-центрах Apple – если ремонт осуществлял сторонний сервис, покупатель получит отказ.

...и его опровержение в часто задаваемых вопросах

Ему также откажут и в случае, если он не сможет вспомнить пароль для отключения функции «Найти iPhone». Официальное объяснение компании звучит так: «Если пароль от функции Find My iPhone («Найти iPhone») забыт, и отключить ее нет никакой возможности, мы не сможем стереть персональные данные с устройства и восстановить его до заводских настроек. В этом случае мы не можем гарантировать сохранность персональных данных. По правилам, установленным компанией Apple, такое устройство не может быть принято по программе trade-in».

Как принять участие в программе

Чтобы иметь возможность обменять свой старый гаджет Apple на новый, необходимо, чтобы сдаваемое устройство было в хорошем техническом и внешнем состоянии – без существенных внешних повреждений корпуса и экрана, с работающими функциональными кнопками, а также без признаков повреждений от контакта с водой. Представитель «Связного» сообщил CNews: «Единственное требование состоит в том, чтобы устройство не имело взаимодействия с водой, а также могло включаться».

Принесенное устройство нужно отдать на диагностику, по результатам которой будет назначена его стоимость – ее вычтут из цены нового устройства. По заверениям представителей компании, на оценку требуется в среднем от пяти до десяти минут.

Оставшуюся часть цены можно будет доплатить наличными, банковской картой или в рассрочку.

Также можно воспользоваться услугой онлайн-trade-in на официальном сайте сети, но пока эта опция доступна только жителям Москвы и Санкт-Петербурга. Время от заявки на сайте до совершения самой сделки занимает около 90 минут. Пользователь может самостоятельно определить стоимость старых устройств с помощью онлайн-калькулятора на сайте, после чего бесплатно вызвать специалиста сервиса для оценки и приема техники. После завершения сделки клиент получает электронный сертификат на покупку техники, которым можно воспользоваться во всех розничных магазинах Cstore по всей России. «Никаких дополнительных расходов клиент не несет. В том числе и вызов специалиста является полностью бесплатным для клиента», - сообщил CNews представитель «Связного».

Дополнительные условия

При участии в программе trade-in в Cstore «Связной» заключает с покупателем два договора купли-продажи – на сдаваемое старое устройство и на приобретаемое новое. Передача старого гаджета и покупка нового должна происходить в одном магазине, и при этом стоимость нового устройства не должна быть меньше стоимости, по которой старый гаджет будет выкуплен.

В trade-in можно сдать даже гаджет, который был куплен в рассрочку, но количество устройств всегда должно быть равнозначным: к примеру, можно сдать один телефон и купить столько же, а можно сдать два и приобрести пару новых.

На ряд устройств Apple действует дополнительная скидка. К примеру, на смартфоны iPhone 6 32 ГБ и iPhone X 256 ГБ она составляет 1500 и 5000 руб. соответственно