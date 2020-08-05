Cstore и «Дампродам» запустили trade-in на технику Apple в онлайне

Cstore, монобрендовый магазин техники Apple формата Apple Premium Reseller, совместно с сервисом «Дампродам» запустил дистанционный обмен старой техники Apple на новую. Сейчас воспользоваться услугой на сайте Cstore могут жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Время от заявки на сайте до совершения самой сделки занимает 90 минут. Пользователь может самостоятельно определить стоимость старых устройств с помощью онлайн-калькулятора на сайте, после чего бесплатно вызвать специалиста сервиса для оценки и приема техники. После завершения сделки клиент получает электронный сертификат на покупку техники, которым можно воспользоваться во всех розничных магазинах Cstore по всей России.

В рамках новой онлайн-программы trade-in клиенты смогут сдать все модели iPhone и iPad, а уже в ближайшее время в программу будут добавлены Apple Watch, MacBook, Apple AirPods, Apple TV, iMac, компьютерные мыши и клавиатуры.

«Новый формат trade-in позволит еще большему количеству пользователей техники Apple обновить свои старые устройства. Главный плюс нового сервиса состоит в том, что клиенту никуда не нужно нести свои гаджеты — специалист сервиса приезжает в удобное для клиента время. Мы уверены, что услуга будет востребована и подстегнет дополнительный спрос на trade-in, который мы наблюдаем с момента смягчения ограничительных мер», — отметила руководитель проекта Cstore Юлия Манзюк.

«Мы видим большой потенциал в развитии данной услуги. Модель e-сертификатов успешно используют многие иностранные реселлеры, например, Amazon и BestBuy. Наше ценообразование для клиентов Cstore скорректировано таким образом, что клиенты получают цену без торга, которая при этом конкурирует с досками объявлений, что выводит услугу trade-in на принципиально новый уровень. При этом, клиент получает гарантированно высокое качество сервиса, который занимает минимум времени, и дает мгновенную выплату в виде денежного сертификата», — сказала сооснователь сервиса «Дампродам» Елена Богатырева.