Еще 10 микросхем «Микрона» первого уровня в реестре российской продукции

10 интегральных микросхем первого уровня производства «Микрона», производителя российской микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент»), резидента ОЭЗ «Технополис Москва», внесены в реестр российской промышленной продукции и в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции. Об этом CNews сообщили представители «Микрона».

В числе 10 интегральных микросхем первого уровня промышленного применения в реестре: регуляторы напряжения К5361ЕН1Т, К5361ЕН1АТ, К5361ЕН1БТ, К5361ЕН1ДТ, К5361ЕН1ЕТ, стабилизатор напряжения К5361ЕФ2Т, понижающие регуляторы напряжения К5361ЕК2АТ, К5361ЕК2БТ, К5361ЕК1АТ, К5361ЕК1БТ. Все микросхемы произведены и корпусированы на «Микроне» и полностью соответствуют требованиям по локальному производству, применяются в радиоэлектронной промышленности, широко используются в автопроме, системах связи и промышленном оборудовании.

Всего в настоящее время в реестре российской промышленной продукции в соответствии с ПП РФ №719 представлены 49 изделий «Микрона».