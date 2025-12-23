Wheelies обеспечил автономную работу квадрокоптера «Вий-4М» от компании ОКБ «Аэрокейс»

Компания Wheelies (направление программных решений для робототехники корпорации ITG) обеспечила автономную работу квадрокоптера «Вий-4М» от ОКБ «Аэрокейс» и интегрировала его поддержку в собственную платформу. Установка программного обеспечения на дрон расширила его функциональные возможности. Об этом CNews сообщили представители Wheelies.

Сам квадрокоптер представляет собой универсальную модульную платформу, оснащенную интеллектуальной аккумуляторной батареей, системой охлаждения и мощными пластиковыми шарнирами. Корпус аппарата разработан специально под одноплатный компьютер Orange Pi 5. Дрон устойчив к перепадам температур и подходит для выполнения долгих миссий в непростых условиях.

После интеграции программного обеспечения Wheelies квадрокоптер способен автономно выполнять облеты территорий, детектировать объекты и работать в условиях отсутствия GNSS. Все данные в режиме реального времени передаются на сервера компании. Система самостоятельно их анализирует и сравнивает, что значительно упрощает работу операторов. Квадрокоптер «Вий-4М» с установленным ПО от Wheelies готов к работе в геодезии, логистике, сфере безопасности, мониторинге инфраструктуры, экологии, а также в поисково-спасательных операциях.

«Появление «Вий-4М» в экосистеме Wheelies является важным шагом в развитии универсальной автономной робототехники в России. Мы стремимся к тому, чтобы любой производитель дронов мог быстро и легко подключать свои решения к нашей платформе и выводить их на рынок в полностью автономном виде. «Вий-4М» — отличный пример того, как инженерные разработки ОКБ «Аэрокейс» и наши технологии превращаются в результативные решения для заказчика», — отметил Дмитрий Кузьма, генеральный директор Wheelies, корпорация ITG.

«Стратегическое партнерство с Wheelies выводит нас на новый уровень, расширяет ранее недоступные горизонты применения наших дронов и их функционала, повышая надежность и эффективность, снижая расходы на содержание и эксплуатацию. В результате мы получаем качественное и экономически эффективное решение для самого требовательного и прагматичного заказчика. Это на мой взгляд лучшая причина выбора в пользу автономного комплекса — «Вий-4М + Wheelies», — сказал Яков Константинов, руководитель ОКБ «Аэрокейс».