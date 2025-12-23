Разделы

Цифровизация Внедрения Электроника Техника
|

Wheelies обеспечил автономную работу квадрокоптера «Вий-4М» от компании ОКБ «Аэрокейс»

Компания Wheelies (направление программных решений для робототехники корпорации ITG) обеспечила автономную работу квадрокоптера «Вий-4М» от ОКБ «Аэрокейс» и интегрировала его поддержку в собственную платформу. Установка программного обеспечения на дрон расширила его функциональные возможности. Об этом CNews сообщили представители Wheelies.

Сам квадрокоптер представляет собой универсальную модульную платформу, оснащенную интеллектуальной аккумуляторной батареей, системой охлаждения и мощными пластиковыми шарнирами. Корпус аппарата разработан специально под одноплатный компьютер Orange Pi 5. Дрон устойчив к перепадам температур и подходит для выполнения долгих миссий в непростых условиях.

После интеграции программного обеспечения Wheelies квадрокоптер способен автономно выполнять облеты территорий, детектировать объекты и работать в условиях отсутствия GNSS. Все данные в режиме реального времени передаются на сервера компании. Система самостоятельно их анализирует и сравнивает, что значительно упрощает работу операторов. Квадрокоптер «Вий-4М» с установленным ПО от Wheelies готов к работе в геодезии, логистике, сфере безопасности, мониторинге инфраструктуры, экологии, а также в поисково-спасательных операциях.

Сергей Демидов, ИБ-директор Мосбиржи: Инфобез — это креатив. А креативить под давлением невозможно
цифровизация

«Появление «Вий-4М» в экосистеме Wheelies является важным шагом в развитии универсальной автономной робототехники в России. Мы стремимся к тому, чтобы любой производитель дронов мог быстро и легко подключать свои решения к нашей платформе и выводить их на рынок в полностью автономном виде. «Вий-4М» — отличный пример того, как инженерные разработки ОКБ «Аэрокейс» и наши технологии превращаются в результативные решения для заказчика», — отметил Дмитрий Кузьма, генеральный директор Wheelies, корпорация ITG.

«Стратегическое партнерство с Wheelies выводит нас на новый уровень, расширяет ранее недоступные горизонты применения наших дронов и их функционала, повышая надежность и эффективность, снижая расходы на содержание и эксплуатацию. В результате мы получаем качественное и экономически эффективное решение для самого требовательного и прагматичного заказчика. Это на мой взгляд лучшая причина выбора в пользу автономного комплекса — «Вий-4М + Wheelies», — сказал Яков Константинов, руководитель ОКБ «Аэрокейс».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИИ радикально изменил правила игры процессного офиса

Ветеран Microsoft требует переписать всю Windows на любимом языке разработчиков Linux

Большие данные для больших решений: как цифровая аналитика меняет управление регионами

Ничего святого. В онлайн-заказах начали подменять современную оперативную память на древнюю. Может коснуться каждого

Дмитрий Хлопов, К2Тех: Офисная среда должна быть живой ИТ-экосистемой

Найден способ резко повысить скорость работы SSD в Windows 11

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: моющий робот-пылесос с роликовой шваброй

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще