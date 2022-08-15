Пассажиры ЦППК более полумиллиона раз воспользовались сервисом NFC с момента запуска функции

В течение месяца сервис по бесконтактной активации билетов работает на всех девяти направлениях ЦППК: Казанском, Ярославском, Горьковском, Павелецком, Киевском, Курском, Рижском, Белорусском и Савеловском.

За это время пассажиры этих направлений с помощью NFC активировали более 125 тыс. билетов, купленных в мобильном приложении. Суммарно с начала работы функции ею воспользовались почти 560 тыс. раз. Об этом CNews сообщили представители ЦППК.

За время работы сервиса чаще всего NFC применяли на Ярославском направлении — с момента запуска здесь активировали билеты таким образом более 315 тыс. раз. На втором месте — Казанское, почти 280 тыс., на третьем — Горьковское, более 100 тыс. раз.

Пассажиры оценили удобство NFC — с его помощью можно проходить на станцию проще и быстрее. Достаточно открыть купленный в мобильном приложении ЦППК билет на телефоне и всего один раз приложить его к турникету — нет необходимости отдельно активировать билет на специальном экране. Это позволяет экономить до 10 секунд за один проход, а это около 2,5 часа в год. Сейчас функцией могут воспользоваться обладатели мобильных устройств на системе Android с модулями NFC.

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АО «Центральная ППК» — основной перевозчик среди пригородных пассажирских компаний России. ЦППК осуществляет 91,4% всех перевозок на Московском железнодорожном узле, 63,7% — в России. В 2021 г. электропоезда компании перевезли более 520 млн человек. Точность исполнения графика движения — 98%. На данный момент в компании работают более 9500 сотрудников.