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МТС прокачала интернет для 15 тысяч казанцев в ЖК «Победа» и ART City

МТС установила дополнительные базовые станции стандарта LTE для улучшения качества мобильной связи на территории двух крупных жилых комплексов в Советском районе Казани. Проведенные работы позволили увеличить емкость сети 4G и нарастить скорость мобильного интернета МТС в среднем на 30%.

Обновленные скорости интернета стали доступны жителям ЖК «Победа» и ART City, где проживает свыше 15 тыс. человек. Кроме этого, качественную связь от МТС получили и посетители торговых и развлекательных комплексов, расположенных в непосредственной близости – ТЦ «Мега» и «Комьюнити-центр АРТ». С наступлением тепла здесь также возрастает количество горожан, которые приезжают не только за покупками, но и посещают концерты и другие активности на площадках ТЦ, гуляют в общественных пространствах. Обновление сети позволит обеспечить качественную связь и с учетом таких сезонных нагрузок.

«Современные густонаселенные жилые комплексы, как, к примеру, ART City, нередко получают название «города в городе». Здесь жителям обеспечивают всю необходимую инфраструктуру для жизни и отдыха, а мы, в свою очередь, укрепляем телеком-инфраструктуру. Горожане активно используют интернет для удаленной работы и учебы, онлайн-общения с близкими, развлечений, а также для управления системами «умного дома» или доступа к городским и государственным онлайн-сервисам. Особенно остро потребность в надежной сети ощущается в новых домах, где нагрузка на инфраструктуру связи постоянно растет. С установкой нового оборудования и расширением сети жители и гости ЖК «Победа» и ART City теперь смогут еще увереннее пользоваться современными цифровыми сервисами, требующими стабильного и скоростного интернет-соединения», — сказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

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