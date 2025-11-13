«МТС Optimus» поможет татарстанцам в управлении малым бизнесом

МТС запустила решение для звонков и работы с клиентами на базе искусственного интеллекта. «МТС Optimus» позволит представителям малого бизнеса записывать и расшифровывать рабочие встречи, превращать их в понятные заметки и в список рабочих задач, а также работать с клиентской базой. «МТС Optimus» разработано совместно с «МТС Exolve».

По данным исследования МТС, незафиксированные переговоры в малом бизнесе приводят к потере до 10% стоимости контрактов, которые чаще всего заключаются устно. Без систематизации возникают невыполненные обязательства, упущенные детали, ошибки при доставках и путаница в заказах: потенциальным клиентам просто забывают перезвонить, особенно когда их становится больше. «МТС Optimus» помогает решать эти проблемы. После подключения к сервису через «МТС ID» предприниматель может использовать комплекс инструментов для работы: автоматическую запись и расшифровку звонков, интеллектуальные саммари от ИИ, контекстный поиск по расшифровкам и список задач, привязанный к карточкам контактов.

Кроме мобильного приложения, «МТС Optimus» представлено и в формате мини-CRM — веб-версии, готовой к работе без интеграций. После авторизации в браузере по номеру телефона в систему автоматически подтягиваются все звонки из мобильного приложения. Из любого разговора можно в несколько кликов зафиксировать заказ, добавить контакт или поставить задачу. Все работает синхронно: стоит созвониться или добавить контакт в мобильном приложении — все данные сразу появляются в веб-версии вместе со всей историей взаимодействий, например, история заказов. Встроенный каталог позволяет быстро прикреплять товары и услуги к заказам. В будущем пользователи смогут подключать к платформе сотрудников и работать со звонками со своих мобильных устройств в едином облаке.

«Самозанятые или микробизнес не всегда могут позволить себе традиционные ИТ-решения, доступные среднему или крупному бизнесу. «МТС Optimus» на базе искусственного интеллекта может стать помощником для таких предпринимателей, освобождая их ресурсы, необходимые для систематизации данных. Решение поможет расшифровать разговоры, оперативно найти нужный звонок, прямо внутри приложения контролировать трекер задач, работать с историей взаимодействий, заказами и клиентами. А с учетом того, что предприниматель с небольшим бизнесом или самозанятые часто работают сами на себя и вынуждены постоянно находиться в движении, новый сервис позволит автоматически зафиксировать договоренности и все детали, даже когда нет возможности самостоятельно записать информацию на удобный носитель», — сказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

Записи телефонных разговоров сохраняются на протяжении трех месяцев, а расшифровки — столько, сколько потребуется пользователю. При этом «МТС Optimus» обеспечивает хранение всех данных на защищенных серверах, исключающих несанкционированный доступ. В планах по развитию продукта - внедрение дополнительных опций для защиты от нежелательных звонков на базе технологий МТС, запуск режима командной работы для корпоративных клиентов, версия для планшетов и возможность покупки виртуального номера «МТС Exolve» для звонков прямо в приложении.