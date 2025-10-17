Каждый третий татарстанец сталкивался с дипфейками

МТС, цифровая экосистема, совместно с платформой для онлайн-коммуникаций «МТС Линк» изучила уровень осведомленности татарстанцев и жителей других российских регионов о технологии DeepFake. Исследование показало, что примерно каждый второй житель республики слышал о дипфейках, а 36% участников опроса лично сталкивались с ним. При этом лишь 29 % опрошенных татарстанцев сообщили, что работодатель информировал их о рисках столкновения с дипфейками. Об этом CNews сообщили представители МТС.

На работе татарстанцы чаще всего обсуждали технологию и ее угрозы на личных встречах (71 %), реже работодатель доносил информацию о дипфейках через посты и сообщения (31 %) или в рамках курсов по информационной безопасности (27 %). Стоит отметить, что просвещающие своих сотрудников работодатели проводили разъяснительную работу достаточно часто – раз в месяц и чаще – так ответили 39% опрошенных, раз в 2-3 месяца – 29%.

По данным исследования МТС, большинство жителей Татарстана и других регионов Поволжья сталкивались с дипфейками в развлекательном контенте – на видео или изображениях в соцсетях (71 %) и рекламе (21 %).

Чаще всего злоумышленники связывались с ними в мессенджерах Telegram и WhatsApp*. В 18 % случаев мошенники имитировали родственников или друзей, а 11 % — коллег. При этом чаще всего с попытками кражи данных с использованием образа коллег сталкивались представители среднего бизнеса (26%). В малом и крупном бизнесе такие атаки встречались немного реже (20% и 18% респондентов соответственно), в микробизнесе — не встречались вообще.

Более трети опрошенных татарстанцев сообщили, что смогли распознать фейк, а 61% респондентов признали, что выявляли обман лишь эпизодически.

«Как и в случае с любым мошенничеством, самое важное – сохранять бдительность и критически относиться к любой информации. К сожалению, стремительное развитие технологий и в этой сфере работает против нас – уже сейчас достаточно сложно оценить качественный дипфейк от реального видео, особенно если человек запуган. В случае, когда жертвой обмана становится сотрудник, риски финансовых и репутационных потерь для бизнеса многократно возрастают. Поэтому важно постоянное обучение и информирование персонала, а использование корпоративных ВКС-систем для коммуникаций в компании снизит риски обмана, когда ваш сотрудник получит «поручение» от руководителя в непривычном для этих целей мессенджере», — сказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

Исследование проводилось сентябре 2025 г. с участием тысячи респондентов из городов России с населением более одного миллиона человек.

*Принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.