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МТС обеспечила автобусы закамских городов бескондукторной оплатой и умным видеонаблюдением

МТС реализовала комплексный проект по внедрению цифровых технологий в общественном транспорте Набережных Челнов, Нижнекамска и Бавлов. Около 50 автобусов закамских городов Татарстана были оборудованы интеллектуальными приборами и датчиками, которые позволяют сделать поездки в общественном транспорте безопасными и комфортными. Пассажиры получили возможность бесконтактно оплачивать проезд, а также ориентироваться по маршруту при помощи голосового и визуального информирования.

Цифровые решения работают в новых автобусах на ряде самых загруженных маршрутов в Набережных Челнах, Нижнекамске и Бавлах. МТС оборудовала их автоматизированной системой учета пассажиров, а также приборами для бесконтактной оплаты проезда — валидаторами, расположенными на поручнях в разных частях салона. В салонах автобусов установлены цифровые дисплеи и текстовые табло с данными об остановках и другими информационными сообщениями.

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На входах и выходах из автобусов МТС организовала система видеонаблюдения, которая позволяет водителю безопасно высаживать горожан на остановках и закрывать двери без риска для пассажиров, а также оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации. Данные с камер также фиксируются видеорегистратором, что в случае ДТП позволяет выявить виновных и оценить действия водителя.

«Цифровые решения МТС для инфраструктуры городского транспорта используются во многих российских городах. С год назад мы обеспечили умным видеонаблюдением и «тревожной кнопкой» более трети трамваев в Набережных Челнах. «Умные» автобусы с бескондукторной оплатой и видеонаблюдением МТС ездят по улицам Обнинска, автобусы в ЯНАО также оборудованы нашей системой видеоаналитики пассажиропотока. В Пермском крае МТС запустила проект «Умная оплата» с использованием Bluetooth-технологий и специального мобильного приложения. Мы готовы делиться этой практикой и масштабировать проекты по цифровизации городского транспорта с предприятиями республики и других регионов», — сказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

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