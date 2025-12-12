Разделы

Татарстан вошел в топ-3 по приросту использования умных устройств

МТС зафиксировала прирост количества умных устройств в регионе на 13% за последний год. По этому показателю республика попала в тройку лидеров без учета столичных регионов, уступив лишь Свердловской области и Краснодарскому краю. Больше всего умные устройства в Татарстане стали применять в сельскохозяйственной отрасли и медицинской сфере. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Наибольший интерес к умным устройствам за последний год зафиксирован в сельском хозяйстве. Количество М2М-устройств, используемых аграриями республики в сети МТС, выросло на 37%. К примеру, в животноводстве, где технологии IoT используются для повышения эффективности производства, фермеры контролируют процесс доения коров с помощью умного видеонаблюдения, а умные датчики на доильном оборудовании собирают данные для оценки производительности коров.

Прирост на 27% показала медицинская сфера Татарстана, где М2М-устройства применяют, например, для удаленного мониторинга микроклимата помещений, где хранятся лекарственные препараты. Прирост по 24% зафиксирован в логистике с интеллектуальными системами для транспорта и мониторинга автопарка, а также в сфере образования, где возможности сети М2М используются в системе видеонаблюдения, дистанционного контроля и обеспечения безопасности. Пятерку отраслей с наибольшим приростом количества цифровых устройств в сети МТС в Татарстане замыкают сфера ЖКХ (23%), а также застройщики (13%), которые наиболее активно используют приборы для сбора и учета данных конечных пользователей.

«Внедрение IoT-технологий способствует развитию экономики, повышая эффективность коммерческих предприятий и государственных учреждений. Область применения технологий межмашинного взаимодействия разнообразна и может легко масштабироваться, помогая цифровизации практически всех отраслей. К примеру, только в одной транспортной отрасли в регионе реализованы как минимум два разных решения на сети IoT. Так, умное видеонаблюдение и «тревожная кнопка» обеспечивают комфорт и безопасность пассажиров более трети трамваев в Набережных Челнах. Решением МТС с применением интеллектуальных приборов и датчиков для бесконтактной оплаты проезда и подсчета пассажиропотока оборудована часть автопарка общественного транспорта закамских городов», – сказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

