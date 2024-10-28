Разделы

Телеком Мобильная связь
|

МТС предупредит татарстанцев о телефонном мошенничестве во время разговора

МТС запустила функцию «Безопасный звонок». Теперь абоненты МТС будут получать голосовое предупреждение от искусственного интеллекта о возможном мошенничестве во время телефонного разговора. Голосовой сигнал слышит только пользователь, принявший звонок.

Функция «Безопасный звонок» предназначена для снижения рисков, связанных с мошенническими звонками. Искусственный интеллект на основе Big Data МТС анализирует разговор, выявляя признаки мошенничества. В случае, если ИИ замечает подозрительную активность, он предупреждает принявшего звонок абонента голосовым уведомлением о потенциальной угрозе. «Безопасный звонок» определяет большинство мошенников в течение первой минуты разговора.

По данным МТС, самая высокая активность телефонных звонков от злоумышленников приходится на будни с 14:00 до 16:00, реже - в выходные дни вечером. Чаще всего мошенники представляются сотрудниками сотовых операторов (78%), представителями социальных, пенсионных и налоговых служб (9%), а также банков (5%) и других ведомств.

Будущее в стиле киберпанк: ИИ стал базой технологических трендов
Генеративный ИИ

«К сожалению, киберпреступники применяют все новые способы и распознать обман, особенно когда тебя застают врасплох, не всегда возможно. Поэтому, помимо постоянного информирования и предупреждения татарстанцев о мошеннических схемах, предоставления базовых бесплатных услуг для защиты абонентов, мы разрабатываем и высокотехнологичные инструменты для борьбы со злоумышленниками. Голосовое предупреждение «Безопасного звонка» сможет «вернуть в чувство» абонента во время разговора с потенциальными мошенниками и минимизирует риск попасться на их уловки», — сказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

«Безопасный звонок» доступен во всех регионах присутствия МТС. Первые 7 дней при подключении действует бесплатный период, после чего стоимость сервиса составит 199 руб. в месяц. Подключить можно в сервисе «Защитник» в приложении «Мой МТС».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Зинкевич, K2 Cloud: Скоро станут популярными облачные маркетплейсы

Сотовые операторы не успевают установить оборудование для работы с ЕБС, чтобы продавать SIM-карты иностранцам по новым правилам

НИКИЭТ перевел систему электронного документооборота «Дело» на СУБД Postgres Pro

Роскомнадзор пригрозил заблокировать звонки через Telegram, WhatsApp и прочие мессенджеры

Топ-10 сфер, в которых применяется генеративный ИИ

Власти хотят запретить в России SpeedTest. Технически сделать это непросто, есть риск поломать Рунет

Конференции

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Долговечны ли ноутбуки с OLED-экранами: 5 удачных моделей

Почему подписки — ловушка для потребителей и как туда не попасть

Сервисы для озвучки текстов с помощью нейросетей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Что будет с планетой через 8 миллиардов лет: обнаружена планета-калька Земли

Мрачное исследование: похоже, инопланетные цивилизации убивают сами себя из-за изменения климата

Черные дыры не то, чем они кажутся: новые данные разрешают их парадокс
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: