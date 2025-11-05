Разделы

Телеком Беспроводная связь Инфраструктура Мобильная связь Техника
|

Мини-базовые станции МТС помогут татарстанцам обеспечить локальную связь

МТС сообщает о возможности предоставления в пользование мини-базовых станций для частных клиентов в Татарстане и других российских регионах. Устройство поможет обеспечить уверенное покрытие мобильного интернета и голосовой связи в помещениях, где обычная мобильная сеть может быть недоступна из-за специфики самого здания или его расположения. Ранее мини-базовые станции МТС были доступны только для юридических лиц, теперь использовать их могут и частные клиенты. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Мини-базовые станции (или фемтосоты) позволяют обеспечить локальной сотовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом помещения, в которые не проходит сигнал со стандартных вышек связи - например, квартиры на верхних этажах высотных зданий, цокольные помещения, складские ангары, расположенные под землей, помещения с толстыми стенами или экранирующими перегородками.

Заявку на предоставление в пользование мини-базовой станции можно оставить на сайте МТС. После оформления всех необходимых документов, на место выезжает специалист компании, который устанавливает мини-базовую станцию в помещении заказчика. Радиус покрытия одной станции составляет около 50 метров, а при необходимости его увеличить, специалисты МТС смогут установить несколько станций, образующих сеть. Оборудование передается пользователю без возможности самостоятельного перемещения с адреса первоначальной установки. После окончания срока договора абонент возвращает оборудование в МТС.

Никита Лопатин, Setl Group: Как строители контролируют качество с помощью лазерного сканирования

Цифровизация

«Учитывая уровень цифровизации жизни и быта современного человека, наличие связи стало базовой потребностью большинства жителей. Однако законы физики в некоторых случаях пока не позволяют обеспечить устойчивый сигнал с использованием лишь внешних базовых станций. В таких случаях операторы устанавливают фемтосоты. К примеру, в зданиях торговых центров, выставочных комплексов с большим количеством металлоконструкций, мы с помощью фемтосот разворачиваем индор-покрытие. Бизнес также применяет такое оборудование, к примеру, для складов, подвальных и иных помещений. Теперь фемтосоты смогут использовать и обычные жители регионов», — сказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

Мини-базовая станция – небольшой прибор, внешне напоминающий Wi-Fi роутер, который обеспечивает покрытие локальной мобильной сети в пределах своего действия. Для подключения станции необходимо наличие проводного интернет-канала скоростью от 50 Мбит/c. При этом одна мини-базовая станция может обслуживать до 32 уникальных абонентов. Продукт МТС обеспечивает прием сигнала в зоне его действия. Если пользователь перемещается в зону обслуживания «общей» сотовой сети оператора, мобильное устройство абонента автоматически бесшовно переключится на прием сигнала от базовой станции общего пользования.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Иван Чернов, UserGate: Теперь недостаточно контролировать только исходящий и входящий трафик

США разворачивают оружие для глушения спутников России и Китая

Сергей Ковалев, «БФТ-Холдинг»: Система управления имущественными активами – инструмент для повышения эффективности юридических служб

Россия под атакой. Под ударом хакеров телекоммуникации, ИТ и финансовый сектор

Проживем без VMware? Опубликован новый видеоподкаст «CNews.Лица»

В России резко подорожают сотовая связь и интернет. Но россиянам это понравится, раньше было хуже

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие умные очистители в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Показать еще

Наука

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/