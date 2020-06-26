Пейзаж в середине битвы. Как пандемия повлияла на ИТ-рынок
Коронавирус разделил нашу жизнь на «до» и «во время» эпидемии. Вакцины, на которые возлагаются большие надежды, мы получим не ранее конца года, поэтому сейчас мир находится приблизительно «в середине» пандемии. Какое-то представление, хотя и далеко не полное, о ее влиянии на экономику уже появилось, появились и сколько-то обоснованные прогнозы на будущее. CNews собрал отчеты и прогнозы, посвященные тому, как эпидемия повлияла на ИТ-рынок в целом и различные его сегменты и какое влияние она окажет на развитие инфокоммуникационных технологий в ближайшие годы.
Падение вместо роста
Прошлый, 2019 г., выдался не очень удачным для инфокоммуникационного рынка. На текущий возлагались некоторые надежды, однако коронавирус спутал все карты уже в самом начале года. Об этом можно судить по динамике COVID-19 Tech Index исследовательской компании International Data Corporation. Этот индекс IDC рассчитывает как среднее арифметическое от «Намерений покупателей» (показателя, агрегирующего декларируемые намерения респондентов IDC в области покупок ИТ-решений) и «Индикаторов рынка» (показателя, отражающего ряд макроэкономических факторов). Если Tech Index превышает 1000, то ожидается увеличение трат на ИТ, если меньше — то их уменьшение.
Динамика индикаторов IDC COVID-19 Tech Index в 2020 г.
Источник: IDC COVID-19 Tech Index, 2020
Индекс продержался на одном уровне в январе а потом неуклонно шел вниз, синхронно с «Намерениями покупателей».
Его динамику не поправил даже рост «рыночной» составляющей в конце мая-июне, когда «более уверенно» стали смотреть на состояние экономики американские и китайские компании. Другие страны азиатско-тихоокеанского региона (в первую очередь — Индия и Южная Корея), наоборот, настроены пессимистично, ухудшились настроения и в Европе, «особенно во Франции, Италии и России» — отметили в IDC. Мы собрали подборку исследований компании, показывающую, как на пандемию отреагировали различные сектора ИКТ-рынка.
Последний публично озвученный прогноз IDC относительно динамики мирового рынка ИТ— в 2020 г. он упадет на 5,1%, до $2,25 трлн., а общие расходы на инфокоммуникационные технологии (включающие ИТ, телеком и сопутствующие бизнес-услуги) уменьшатся на 3,4%, до $4 трлн.
Динамика мирового ИКТ-рынка
|Рост 2019/2018, %
|Рост 2020/2019*, %
|Устройства
|0,9%
|-12,4%
|Инфраструктура
|8,8%
|3,8%
|Программное обеспечение
|10,0%
|-1,9%
|ИТ-услуги
|4,7%
|-2,6%
|Итого: Рынок ИТ
|5,0%
|-5,1%
Источник: IDC, май 2020
* — прогноз
Отдельные сегменты рынка пострадают еще сильней, например, продажи компьютерной периферии снизятся в 2020 г. на 14,4%.
Персональные компьютеры
Прогнозы по рынку ПК были нерадостны и до пандемии, а после ее начала перспективы этого сегмента стали совсем печальны. В первом квартале мировые продажи уменьшились на 9,8%, а падение за год будет еще больше — на 12,4%, до 360,9 млн штук. Восстанавливаться же рынок будет крайне медленно, на 1,3% ежегодно в течение следующих 5 лет. При этом падение спроса сопровождается и трудностями с удовлетворением имеющегося: цепочки поставок до конца еще не восстановились, уменьшилось количество пассажирских рейсов, которые часто «попутно» перевозят и грузы, что уменьшило возможности морских перевозок. Играет свою роль, как полагают в IDC, и закрытие розничных магазинов.
Поквартальная динамика продаж ПК
Источник: IDC, 2020
Второй квартал, по прогнозу IDC, будет чуть лучше, чем первый. В третьем ожидается резкое, более, чем на 20% (по сравнению с прошлогодним) падение продаж «пользовательских» ПК, а в четвертом квартале — максимальное за год (на 12%) падение корпоративных устройств.
Продажи персональных устройств в 2020 и 2024 гг., млн штук
|Категория устройств
|Продажи в 2020 г.
|Доля рынка в 2020 г.
|Продажи в 2024 г.
|Доля рынка в 2024 г.
|Среднегодовой рост в 2020-2024 гг.
|«Два в одном»
|65,6
|18,2%
|76,3
|20,1%
|3,9%
|ПК
|79
|21,9%
|73,4
|19,3%
|-1,8%
|Ноутбуки
|60,3
|16,7%
|50,8
|13,4%
|-4,2%
|Планшеты
|69,4
|19,2%
|62,7
|16,5%
|-2,5%
|Ультратонкие устройства
|86,6
|24,0%
|116,7
|30,7%
|7,7%
|Итого:
|360,9
|100,0%
|379,9
|100,0%
|1,3%
Источник: IDC, 2020
В регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) ожидается падение годовое продаж на 6,3%, до 63,8 млн штук. При этом во втором квартале даже ожидается рост на потребительском рынке — на 8,7%, сидящие дома будут нуждаться в устройствах позволяющих работать, учиться, и, конечно же, играть в игры.
Люди, которые играют в игры. И люди, которые учатся
Многим людям, отправленным на самоизоляцию, было нечем заняться и они решили отвлечься от мрачных мыслей за счет компьютерных игр. Этот сегмент тоже упал, но гораздо меньше, чем рынок ПК в целом, например в EMEA он в первом квартале сократился лишь на 2,7% по сравнению с прошлым годом.
Причем, если в Западной Европе продажи игровых устройств снизились на 10,2%, то в регионе CEE (Центральной и Восточной Европе), а также MEA (Ближний Восток и Африка) они выросли — на 3,5% и 1% соответственно. Зато во втором квартале ожидается рост на 11,8%, 13,2% и 1%.
Впрочем, как полагают IDC, экономические трудности второго полугодия уведут «в минус» и этот сегмент устройств. Прогноз на 2020 г. — продажа в EMEA 2,7 млн игровых ПК и 4,2 млн игровых ноутбуков. В дальнейшем ожидается небольшое ежегодное увеличение продаж, в среднем на 4,1%, до 2,7 млн ПК и 5,4 млн ноутбуков в 2024 г.
При этом продажи планшетов, которые чаще используются «для отдыха», чем для работы, упали за квартал на 9,6%. Похоже, и для полноценного отдыха, не говоря уже о работе, нужна клавиатура.
В Китае, для сравнения, ожидают рост на 7% продаж образовательных планшетов. Эти устройства отличаются от обычных, тем, что на них можно устанавливать лишь образовательные приложения из тематических магазинов или с соответствующих сайтов.
Смартфоны: спасение в пятом поколении. Но не в этом году
Рынок смартфонов, некогда рекордсмен по темпам роста, уже который год чувствует себя не очень хорошо. Пандемия нанесла ему дополнительный ущерб. Если еще в марте годовое падение продаж прогнозировалось IDC на уровне 0,8%, то в начале июня — уже на 11,9%, до 1,2 млрд устройств.
Снижение продаж в первом квартале почти соответствует упомянутому годовому — 11,7%, до 275,8 млн штук. При этом в Китае они сократились на 20,3%, в Западной Европе — на 18,3%, в США — на 16,1%. В регионе EMEA ожидается падение на 25% — но только во втором квартале. В России же и вовсе в первом квартале снижение продаж составило менее 4%.
Продажи смартфонов в первом квартале, млн шт.
|Компания
|Продажи в I кв. 2020 г.
|Доля рынка в I квартале 2019 г.
|Продажи в I кв. 2020 г.
|Доля рынка в I квартале 2019 г.
|Изменение доли рынка
|Samsung
|58,3
|21,1%
|71,9
|23,0%
|-18,9%
|Huawei
|49
|17,8%
|59,1
|18,9%
|-17,1%
|Apple
|36,7
|13,3%
|36,8
|11,8%
|-0,4%
|Xiaomi
|29,5
|10,7%
|27,8
|8,9%
|6,1%
|Vivo
|24,8
|9,0%
|23,2
|7,4%
|7,0%
|Другие
|77,5
|28,1%
|93,5
|29,9%
|-17,2%
|Итого:
|275,8
|100,0%
|312,3
|100,0%
|-11,7%
Источник: IDC, 2020
Впрочем, как надеются в IDC, уже в 2021 г. рынок полностью отыграет потерянное и даже немного вырастет (прогнозируется рост в районе 10%), дальше, до 2024 г. он будет расти умеренными темпами, на 4-5% в год.
Катализатором восстановления, как ожидается, послужат технологии 5G. Впрочем, производителям устройств, считают в IDC, придется поступиться прибылью: покупатель, в среднем, обеднеет, кроме того, вырастут расходы на немобильные устройства (ПК, мониторы, игровые приставки). Так что, как считают в IDC, выиграют те производители, которые учтут эти факторы и соответствующим образом сформируют свой продуктовый ряд.
Деньги любят тишину. Тишина стоит денег
Может показаться удивительным то, что в первом квартале, во время самоизоляции, когда ходить стало некуда, резко, на 29,7% выросли продажи носимых устройств, до 72,6 млн штук.
Продуктовые группы, входящие в эту категорию, повели себя крайне различно. Продажи умных часов упали на 7,1%, браслетов — выросли на 16,2%. А «сделали кассу» наушники, продажи которых увеличились на 68,3%. Как прокомментировали в IDC, в связи с переходом на домашнюю работу многим понадобились новые наушники, которые можно носить целый день и которые способны изолировать в процессе работы от домашнего шума. Можно добавить — и в процессе развлечения тоже.
Облака «вытянут» инфраструктуру
Согласно оценкам IDC, несмотря на коронавирус, мировые траты на инфраструктуру (в эту категорию входят серверы, системы хранения данных и облачные услуги) вырастут, конечно, не на 8,8% как в 2019 г., а всего на 3,8%, но по нынешним временам это уже отличный результат.
Достигнут этот результат будет за счет роста потребления облачных услуг, поскольку продажи серверов и СХД, по прогнозам, упадут на 6,1%.
Цифр по второму кварталу пока нет, в первом мировые продажи серверов упали на 6% до $18,6 млрд, их продажи в EMEA — на 11,8%. Однако, при этом, удивительным образом выросли поставки серверов в России, на 34,9%.
Сократились и поставки внешних устройств хранения, на 8,2%, до $6,5 млрд. Правда, в данном случае снижение продаж связано с тем, что «цены опять упали»: емкость систем, отгруженных за квартал, выросла на 3%, до 17,3 эксабайт. При этом выручка компаний, продающих напрямую операторам гипермасштабируемых облачных центров, выросла на 6,9% при падении объема «проданной емкости» на 20,2%, до 54,8 эксабайт. Продажи «чистых» флеш-систем выросли на 0,4%, до $2,8 млрд. А вот продажи гибридных систем уменьшились на 11,5%, до $2,5 млрд.
Лидеры рынка внешних систем хранения OEM, $млрд
|Компания
|Выручка за 1 квартал 2020 г., $млн
|Доля рынка в 1 квартале 2020 г., %
|Выручка за 1 квартал 2019 г., $млн
|Доля рынка в 1 квартале 2019 г., %
|Изменение выручки, %
|1
|Dell Technologies
|2162
|33,2%
|2355,9
|33,2%
|-8,2%
|2
|NetApp
|715,7
|11,0%
|894,9
|12,6%
|-20,0%
|3
|HPE/New H3C Group
|646,2
|9,9%
|778,2
|11,0%
|-17,0%
|4
|Hitachi
|430,3
|6,6%
|470,5
|6,6%
|-8,5%
|5-7
|IBM*
|332,1
|5,1%
|320
|4,5%
|3,8%
|5-7
|Pure Storage*
|311,7
|4,8%
|289,5
|4,1%
|7,7%
|5-7
|Huawei*
|270,7
|4,2%
|230
|3,2%
|17,7%
|Другие
|1652,9
|25,3%
|1766,5
|24,9%
|-6,4%
|Всего
|6521,7
|100,0%
|7105,4
|100,0%
|-8,2%
Источник: IDC, 2020
* при разнице между показателями компаний менее 1%, IDC считает ее несущественной и присваивает им одно и то же место
Больше всего продажи снизились в EMEA и США — на 10,2% и 10% соответственно. Далее идут Азиатско-тихоокеанский регион (без Китая и Японии) — снижение продаж на 8,5%, Китай (7,8%), Япония (4,3%). Выросли продажи в Канаде — на 6,4% и в Латинской Америке — на целых 19,9%.
Различное поведение двух «родственных» групп можно объяснить тем, что падение продаж серверов связано с замораживанием проектов по созданию и обновлению корпоративной ИТ-инфраструктуры. Данные же, независимо от происходящего в мире, по-прежнему копятся, разве что несколько медленнее, и для их хранения нужны все новые и новые СХД.
Телеком почти не пострадает
Рынок телекомммуникационных услуг, по прогнозу IDC, уменьшится в 2020 г. всего на 0,8%. Сегмент мобильной связи просядет из-за уменьшения популярности роуминга (границы на замке) и мобильной передачи данных (в условиях самоизоляции модно пользоваться стационарным доступом в интернет). Продолжат снижаться и расходы на услуги фиксированной голосовой связи. Последней из-за пандемии будет нанесен дополнительный удар, поскольку пользователи, скорее всего, откажутся от услуг фиксированной голосовой связи в целях экономии. Например — в пользу фиксированной голосовой связи по IP. Зато вырастут услуги фиксированной телефонии, а расходы на передачу данных через стационарные линии связи увеличатся на 2,9%.
Выручка от телекоммуникационных услуг по регионам
|Регион
|Доход в 2019 г., $млрд
|Доход в 2020 г. $млрд
|Динамика 2020/2019, %
|Америка
|623
|623
|0,0%
|Азиатско-тихоокеанский регион
|471
|465
|-1,4%
|ЕМЕА
|480
|474
|-1,2%
|Итого:
|1574
|1561
|-0,8%
Источник: IDC, 2020
Главное последствие коронавируса в этой сфере — «революция 5G» будет отложена на неопределенное время, в проектах будет использоваться проверенное оборудование прошлых поколений.
«Плюс десять» на фоне отрицательных величин
Несмотря на падение во всех продуктовых сегментах, расходы на цифровую трансформацию, как считают в IDC, продолжат расти. Общемировые расходы на нее увеличатся в 2020 г. на 10,4%, до $1,3 трлн. В 2019 г. соответствующий темп роста был существенно выше — 17,9%, но по нынешним временам и это замечательный результат.
В целом из-за ковида на цифровую трансформацию будет потрачено в 2020-2023 гг почти $500 млрд меньше, чем предполагалось.
Меньше всего расти расходы на трансформацию будут в пострадавших от пандемии отраслях (сфера гостеприимства и развлечений, туризм) — на 5,3% (18,4% в 2019 г.). Больше всего — в строительстве (16,3%) и здравоохранении (15,7%).
Пройдя до середины
Прогнозы ведущих международных организаций относительно развития ситуации в мировой экономике пока неутешительны, прогнозируемые цифры падения общемирового ВВП растут и рынку инфокоммуникационных технологий также приходится тяжело. Тем не менее, отдельные сегменты рынка растут, а в некоторых отраслях внедрение информационных технологий становится единственным средством остаться на плаву. И в этом нынешний кризис совершенно схож с теми, которые были до него и будут после.