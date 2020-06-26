Пейзаж в середине битвы. Как пандемия повлияла на ИТ-рынок

Коронавирус разделил нашу жизнь на «до» и «во время» эпидемии. Вакцины, на которые возлагаются большие надежды, мы получим не ранее конца года, поэтому сейчас мир находится приблизительно «в середине» пандемии. Какое-то представление, хотя и далеко не полное, о ее влиянии на экономику уже появилось, появились и сколько-то обоснованные прогнозы на будущее. CNews собрал отчеты и прогнозы, посвященные тому, как эпидемия повлияла на ИТ-рынок в целом и различные его сегменты и какое влияние она окажет на развитие инфокоммуникационных технологий в ближайшие годы.

Падение вместо роста

Прошлый, 2019 г., выдался не очень удачным для инфокоммуникационного рынка. На текущий возлагались некоторые надежды, однако коронавирус спутал все карты уже в самом начале года. Об этом можно судить по динамике COVID-19 Tech Index исследовательской компании International Data Corporation. Этот индекс IDC рассчитывает как среднее арифметическое от «Намерений покупателей» (показателя, агрегирующего декларируемые намерения респондентов IDC в области покупок ИТ-решений) и «Индикаторов рынка» (показателя, отражающего ряд макроэкономических факторов). Если Tech Index превышает 1000, то ожидается увеличение трат на ИТ, если меньше — то их уменьшение.

Динамика индикаторов IDC COVID-19 Tech Index в 2020 г.

Источник: IDC COVID-19 Tech Index, 2020

Индекс продержался на одном уровне в январе а потом неуклонно шел вниз, синхронно с «Намерениями покупателей».

Его динамику не поправил даже рост «рыночной» составляющей в конце мая-июне, когда «более уверенно» стали смотреть на состояние экономики американские и китайские компании. Другие страны азиатско-тихоокеанского региона (в первую очередь — Индия и Южная Корея), наоборот, настроены пессимистично, ухудшились настроения и в Европе, «особенно во Франции, Италии и России» — отметили в IDC. Мы собрали подборку исследований компании, показывающую, как на пандемию отреагировали различные сектора ИКТ-рынка.

Последний публично озвученный прогноз IDC относительно динамики мирового рынка ИТ— в 2020 г. он упадет на 5,1%, до $2,25 трлн., а общие расходы на инфокоммуникационные технологии (включающие ИТ, телеком и сопутствующие бизнес-услуги) уменьшатся на 3,4%, до $4 трлн.

Динамика мирового ИКТ-рынка

Рост 2019/2018, % Рост 2020/2019*, % Устройства 0,9% -12,4% Инфраструктура 8,8% 3,8% Программное обеспечение 10,0% -1,9% ИТ-услуги 4,7% -2,6% Итого: Рынок ИТ 5,0% -5,1%

Источник: IDC, май 2020 * — прогноз

Отдельные сегменты рынка пострадают еще сильней, например, продажи компьютерной периферии снизятся в 2020 г. на 14,4%.

Персональные компьютеры

Прогнозы по рынку ПК были нерадостны и до пандемии, а после ее начала перспективы этого сегмента стали совсем печальны. В первом квартале мировые продажи уменьшились на 9,8%, а падение за год будет еще больше — на 12,4%, до 360,9 млн штук. Восстанавливаться же рынок будет крайне медленно, на 1,3% ежегодно в течение следующих 5 лет. При этом падение спроса сопровождается и трудностями с удовлетворением имеющегося: цепочки поставок до конца еще не восстановились, уменьшилось количество пассажирских рейсов, которые часто «попутно» перевозят и грузы, что уменьшило возможности морских перевозок. Играет свою роль, как полагают в IDC, и закрытие розничных магазинов.

Поквартальная динамика продаж ПК

Источник: IDC, 2020

Второй квартал, по прогнозу IDC, будет чуть лучше, чем первый. В третьем ожидается резкое, более, чем на 20% (по сравнению с прошлогодним) падение продаж «пользовательских» ПК, а в четвертом квартале — максимальное за год (на 12%) падение корпоративных устройств.

Продажи персональных устройств в 2020 и 2024 гг., млн штук

Категория устройств Продажи в 2020 г. Доля рынка в 2020 г. Продажи в 2024 г. Доля рынка в 2024 г. Среднегодовой рост в 2020-2024 гг. «Два в одном» 65,6 18,2% 76,3 20,1% 3,9% ПК 79 21,9% 73,4 19,3% -1,8% Ноутбуки 60,3 16,7% 50,8 13,4% -4,2% Планшеты 69,4 19,2% 62,7 16,5% -2,5% Ультратонкие устройства 86,6 24,0% 116,7 30,7% 7,7% Итого: 360,9 100,0% 379,9 100,0% 1,3%

Источник: IDC, 2020

В регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) ожидается падение годовое продаж на 6,3%, до 63,8 млн штук. При этом во втором квартале даже ожидается рост на потребительском рынке — на 8,7%, сидящие дома будут нуждаться в устройствах позволяющих работать, учиться, и, конечно же, играть в игры.

Люди, которые играют в игры. И люди, которые учатся

Многим людям, отправленным на самоизоляцию, было нечем заняться и они решили отвлечься от мрачных мыслей за счет компьютерных игр. Этот сегмент тоже упал, но гораздо меньше, чем рынок ПК в целом, например в EMEA он в первом квартале сократился лишь на 2,7% по сравнению с прошлым годом.

Причем, если в Западной Европе продажи игровых устройств снизились на 10,2%, то в регионе CEE (Центральной и Восточной Европе), а также MEA (Ближний Восток и Африка) они выросли — на 3,5% и 1% соответственно. Зато во втором квартале ожидается рост на 11,8%, 13,2% и 1%.

Впрочем, как полагают IDC, экономические трудности второго полугодия уведут «в минус» и этот сегмент устройств. Прогноз на 2020 г. — продажа в EMEA 2,7 млн игровых ПК и 4,2 млн игровых ноутбуков. В дальнейшем ожидается небольшое ежегодное увеличение продаж, в среднем на 4,1%, до 2,7 млн ПК и 5,4 млн ноутбуков в 2024 г.

При этом продажи планшетов, которые чаще используются «для отдыха», чем для работы, упали за квартал на 9,6%. Похоже, и для полноценного отдыха, не говоря уже о работе, нужна клавиатура.

В Китае, для сравнения, ожидают рост на 7% продаж образовательных планшетов. Эти устройства отличаются от обычных, тем, что на них можно устанавливать лишь образовательные приложения из тематических магазинов или с соответствующих сайтов.

Смартфоны: спасение в пятом поколении. Но не в этом году

Рынок смартфонов, некогда рекордсмен по темпам роста, уже который год чувствует себя не очень хорошо. Пандемия нанесла ему дополнительный ущерб. Если еще в марте годовое падение продаж прогнозировалось IDC на уровне 0,8%, то в начале июня — уже на 11,9%, до 1,2 млрд устройств.

Снижение продаж в первом квартале почти соответствует упомянутому годовому — 11,7%, до 275,8 млн штук. При этом в Китае они сократились на 20,3%, в Западной Европе — на 18,3%, в США — на 16,1%. В регионе EMEA ожидается падение на 25% — но только во втором квартале. В России же и вовсе в первом квартале снижение продаж составило менее 4%.

Продажи смартфонов в первом квартале, млн шт.

Компания Продажи в I кв. 2020 г. Доля рынка в I квартале 2019 г. Продажи в I кв. 2020 г. Доля рынка в I квартале 2019 г. Изменение доли рынка Samsung 58,3 21,1% 71,9 23,0% -18,9% Huawei 49 17,8% 59,1 18,9% -17,1% Apple 36,7 13,3% 36,8 11,8% -0,4% Xiaomi 29,5 10,7% 27,8 8,9% 6,1% Vivo 24,8 9,0% 23,2 7,4% 7,0% Другие 77,5 28,1% 93,5 29,9% -17,2% Итого: 275,8 100,0% 312,3 100,0% -11,7%

Источник: IDC, 2020

Впрочем, как надеются в IDC, уже в 2021 г. рынок полностью отыграет потерянное и даже немного вырастет (прогнозируется рост в районе 10%), дальше, до 2024 г. он будет расти умеренными темпами, на 4-5% в год.

Катализатором восстановления, как ожидается, послужат технологии 5G. Впрочем, производителям устройств, считают в IDC, придется поступиться прибылью: покупатель, в среднем, обеднеет, кроме того, вырастут расходы на немобильные устройства (ПК, мониторы, игровые приставки). Так что, как считают в IDC, выиграют те производители, которые учтут эти факторы и соответствующим образом сформируют свой продуктовый ряд.

Деньги любят тишину. Тишина стоит денег

Может показаться удивительным то, что в первом квартале, во время самоизоляции, когда ходить стало некуда, резко, на 29,7% выросли продажи носимых устройств, до 72,6 млн штук.

Продуктовые группы, входящие в эту категорию, повели себя крайне различно. Продажи умных часов упали на 7,1%, браслетов — выросли на 16,2%. А «сделали кассу» наушники, продажи которых увеличились на 68,3%. Как прокомментировали в IDC, в связи с переходом на домашнюю работу многим понадобились новые наушники, которые можно носить целый день и которые способны изолировать в процессе работы от домашнего шума. Можно добавить — и в процессе развлечения тоже.

Облака «вытянут» инфраструктуру

Согласно оценкам IDC, несмотря на коронавирус, мировые траты на инфраструктуру (в эту категорию входят серверы, системы хранения данных и облачные услуги) вырастут, конечно, не на 8,8% как в 2019 г., а всего на 3,8%, но по нынешним временам это уже отличный результат.

Достигнут этот результат будет за счет роста потребления облачных услуг, поскольку продажи серверов и СХД, по прогнозам, упадут на 6,1%.

Цифр по второму кварталу пока нет, в первом мировые продажи серверов упали на 6% до $18,6 млрд, их продажи в EMEA — на 11,8%. Однако, при этом, удивительным образом выросли поставки серверов в России, на 34,9%.

Сократились и поставки внешних устройств хранения, на 8,2%, до $6,5 млрд. Правда, в данном случае снижение продаж связано с тем, что «цены опять упали»: емкость систем, отгруженных за квартал, выросла на 3%, до 17,3 эксабайт. При этом выручка компаний, продающих напрямую операторам гипермасштабируемых облачных центров, выросла на 6,9% при падении объема «проданной емкости» на 20,2%, до 54,8 эксабайт. Продажи «чистых» флеш-систем выросли на 0,4%, до $2,8 млрд. А вот продажи гибридных систем уменьшились на 11,5%, до $2,5 млрд.

Лидеры рынка внешних систем хранения OEM, $млрд

Компания Выручка за 1 квартал 2020 г., $млн Доля рынка в 1 квартале 2020 г., % Выручка за 1 квартал 2019 г., $млн Доля рынка в 1 квартале 2019 г., % Изменение выручки, % 1 Dell Technologies 2162 33,2% 2355,9 33,2% -8,2% 2 NetApp 715,7 11,0% 894,9 12,6% -20,0% 3 HPE/New H3C Group 646,2 9,9% 778,2 11,0% -17,0% 4 Hitachi 430,3 6,6% 470,5 6,6% -8,5% 5-7 IBM* 332,1 5,1% 320 4,5% 3,8% 5-7 Pure Storage* 311,7 4,8% 289,5 4,1% 7,7% 5-7 Huawei* 270,7 4,2% 230 3,2% 17,7% Другие 1652,9 25,3% 1766,5 24,9% -6,4% Всего 6521,7 100,0% 7105,4 100,0% -8,2%

Источник: IDC, 2020 * при разнице между показателями компаний менее 1%, IDC считает ее несущественной и присваивает им одно и то же место

Больше всего продажи снизились в EMEA и США — на 10,2% и 10% соответственно. Далее идут Азиатско-тихоокеанский регион (без Китая и Японии) — снижение продаж на 8,5%, Китай (7,8%), Япония (4,3%). Выросли продажи в Канаде — на 6,4% и в Латинской Америке — на целых 19,9%.

Различное поведение двух «родственных» групп можно объяснить тем, что падение продаж серверов связано с замораживанием проектов по созданию и обновлению корпоративной ИТ-инфраструктуры. Данные же, независимо от происходящего в мире, по-прежнему копятся, разве что несколько медленнее, и для их хранения нужны все новые и новые СХД.

Телеком почти не пострадает

Рынок телекомммуникационных услуг, по прогнозу IDC, уменьшится в 2020 г. всего на 0,8%. Сегмент мобильной связи просядет из-за уменьшения популярности роуминга (границы на замке) и мобильной передачи данных (в условиях самоизоляции модно пользоваться стационарным доступом в интернет). Продолжат снижаться и расходы на услуги фиксированной голосовой связи. Последней из-за пандемии будет нанесен дополнительный удар, поскольку пользователи, скорее всего, откажутся от услуг фиксированной голосовой связи в целях экономии. Например — в пользу фиксированной голосовой связи по IP. Зато вырастут услуги фиксированной телефонии, а расходы на передачу данных через стационарные линии связи увеличатся на 2,9%.

Выручка от телекоммуникационных услуг по регионам

Регион Доход в 2019 г., $млрд Доход в 2020 г. $млрд Динамика 2020/2019, % Америка 623 623 0,0% Азиатско-тихоокеанский регион 471 465 -1,4% ЕМЕА 480 474 -1,2% Итого: 1574 1561 -0,8%

Источник: IDC, 2020

Главное последствие коронавируса в этой сфере — «революция 5G» будет отложена на неопределенное время, в проектах будет использоваться проверенное оборудование прошлых поколений.

«Плюс десять» на фоне отрицательных величин

Несмотря на падение во всех продуктовых сегментах, расходы на цифровую трансформацию, как считают в IDC, продолжат расти. Общемировые расходы на нее увеличатся в 2020 г. на 10,4%, до $1,3 трлн. В 2019 г. соответствующий темп роста был существенно выше — 17,9%, но по нынешним временам и это замечательный результат.

В целом из-за ковида на цифровую трансформацию будет потрачено в 2020-2023 гг почти $500 млрд меньше, чем предполагалось.

Меньше всего расти расходы на трансформацию будут в пострадавших от пандемии отраслях (сфера гостеприимства и развлечений, туризм) — на 5,3% (18,4% в 2019 г.). Больше всего — в строительстве (16,3%) и здравоохранении (15,7%).

Пройдя до середины

Прогнозы ведущих международных организаций относительно развития ситуации в мировой экономике пока неутешительны, прогнозируемые цифры падения общемирового ВВП растут и рынку инфокоммуникационных технологий также приходится тяжело. Тем не менее, отдельные сегменты рынка растут, а в некоторых отраслях внедрение информационных технологий становится единственным средством остаться на плаву. И в этом нынешний кризис совершенно схож с теми, которые были до него и будут после.