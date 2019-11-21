Mea Soft интегрировала ПО «Курьер 2008» с модулем планирования логистики Maxoptra

Mea Soft завершила интеграцию программы для автоматизации курьерских служб «Курьер 2008» с модулем планирования логистической системы Maxoptra. Интеграция позволяет службам доставки автоматизировать планирование маршрутов для курьеров, перемещающихся на автомобилях и общественном транспорте.

Модуль платформы «Максоптра» повышает эффективность управления доставкой за счет оптимального распределения заявок по исполнителям с учетом закрепленных за ними территорий, веса и объема заказа, способа перемещения курьера, пожеланий клиентов по времени доставки.

Маршруты, построенные при помощи Maxoptra, позволяют эффективно использовать рабочее время курьеров. Благодаря учету информации о пробках повышается точность расчета времени прибытия к клиенту. Это улучшает уровень сервиса для получателей, так как большее число заказов доставляется точно в срок.

Интеграция позволяет клиентам Mea Soft сократить время на подготовку к доставке, повысить эффективность маршрутов, оптимизировать ресурсы.

Технология доступна всем пользователям «Курьер 2008», некоторые из них уже оценили ее преимущества.

«Благодаря автоматизации планирования мы сократили время на подготовку к доставке. Появилась возможность оценивать объем и качество маршрута, оптимизировать нагрузку в дни повышенного количества заказов», - отметил Дмитрий Воеводин, руководитель отдела транспортной логистики курьерской службы ONTIME.