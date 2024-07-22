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«МегаФон» ускорил мобильный интернет в Алагирском районе Северной Осетии

Тысячи местных жителей и гостей региона почувствовали изменения скорости мобильного интернета, которая выросла до 50 Мбит/с. Технические специалисты «МегаФона» установили телеком‑оборудование в республике на северных склонах Кавказских гор. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В Алагире инженеры развернули среднечастотный диапазон на окраине города — в северной части. Для улучшения качества сигнала установлено дополнительное оборудование, поддерживающее среднечастотный диапазон. Обновления позволили расширить емкость сети, равномерно распределить в ней пользователей и повысить скорость передачи данных.

В селе Зинцар, что в 20 километрах от Алагира, мобильная связь и стабильный интернет появились впервые. Как показывают замеры оператора, после проведенных работ средняя скорость передачи данных здесь составляет 10 Мбит/c. Населению стали доступны современные цифровые сервисы: госуслуги в электронном формате, общение в соцсетях и мессенджерах, просмотр видеоконтента.

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Обновления почувствовали также автомобилисты — рядом с населенным пунктом проходит Транскавказская автомагистраль. Трасса берет начало в Северной Осетии и соединяет Россию с Закавказьем.

«Мы отмечаем, что спрос на качественную связь и скоростной интернет, по сравнению с прошлым годом, в республике вырос на 15%. Поэтому продолжаем расширять покрытие сети 4G в регионе. Нам важно, чтобы каждый абонент в любой момент мог позвонить близким или в экстренные службы, выйти в интернет», — отметил директор «МегаФона» в Северной Осетии-Алании Ацамаз Бесолов.

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