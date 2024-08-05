Моздокский район Северной Осетии получил новые скорости мобильного интернета

Передача данных в смартфонах и планшетах жителей города Моздок, абонентов МегаФона, стала быстрее и достигла среднего показателя 150 Мбит/с. Инженеры «МегаФона» определили в регионе места с высокой нагрузкой и растущей активностью абонентов, после чего построили в этих локациях новое телеком-оборудование. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Моздок — третий город по численности населения в республике. Сюда часто приезжают из Владикавказа, а также из соседних населенных пунктов и регионов. В зоне преобразований сети оператора оказались жилые кварталы, социальные учреждения, здания на берегу реки Терек. Инженеры «МегаФона» задействовали среднечастотный диапазон, что позволило расширить емкость сети для обслуживания абонентов и увеличить проникновение сигнала на предгорные и прибрежные улицы.

Быстрый мобильный интернет впервые заработал и в западной части Моздокского района — селе Сухотское. Удаленный формат работы, банковские приложения и решение других повседневных задач теперь доступно абонентам на скорости до 50 Мбит/с.

Как показывает big data оператора, больше всего пользователи мобильной связи, живущие и приезжающие в республику, общаются в мессенджерах и «зависают» на киноплатформах. За последние полгода вырос трафик и на музыкальных сервисах, их стали посещать в 1,9 раз чаще, чем за аналогичный период 2023 г.

«Современные телеком-сервисы способствуют развитию местности, улучшают туристический опыт и привлекают путешественников. Моздокский район славится природными объектами. Согласно обезличенным данным, с начала года это направление выбирают на 23% больше туристов в сравнении с аналогичным периодом прошлого. Традиционно встречаем как гостей из ближайших регионов, так и из отдаленных — Тюменской и Свердловской областей, даже Хабаровского края», — сказал директор «МегаФона» в Северной Осетии-Алании Ацамаз Бесолов.