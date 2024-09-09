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Жители Пригородного района Северной Осетии получили новые скорости мобильного интернета

Высокоскоростной мобильный интернет и стабильная голосовая связь стали доступны для более чем 14 тысяч селян. Технические специалисты «МегаФона» установили новое телеком‑оборудование с поддержкой стандартов 4G на юго-востоке региона. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В зоне покрытия сетью последнего поколения расположены села в районе десяти километров от Владикавказа: Октябрьское, Комгарон, Верхняя и Нижняя Саниба. Проведенные работы позволили расширить емкость сети, равномерно распределить в ней пользователей и повысить скорость передачи данных до 90, 110, 75 и 140 Мбит/с соответственно. Теперь, например, обладатели зеленой SIM-карты в Октябрьском могут скачать за час порядка 25 фильмов в формате Full HD. А абоненты «МегаФона» в Нижней Санибе — за одну минуту загрузить порядка 165 фотографий размером по 5 МБ.

При этом жители в Комгароне и Верхней Санибе впервые получили доступ к цифровым сервисам «МегаФона», а до Октябрьского и Нижней Санибы ранее долетал только слабый радиосигнал. Теперь здесь могут работать удаленно, проходить курсы на образовательных платформах, общаться с близкими по видеосвязи. Также стало проще получать государственные услуги, записываться на прием к врачу, оплачивать счета, пользоваться банковскими приложениями и решать другие повседневные задачи.

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«Согласно big data, абоненты в малых населенных пунктах тратят больше трафика со смартфонов, чем горожане — средний расход передачи данных на одного жителя в селе выше на 13%. Понимая социальную значимость мобильного интернета, мы регулярно строим и модернизируем телеком‑инфраструктуру не только в крупных городах, но и в небольших селениях», — сказал Ацамаз Бесолов, директор «МегаФона» в Северной Осетии-Алании.

Также абоненты в Пригородном районе на 12% стали больше пользоваться звонками по технологии VoLTE. Она дает возможность разговаривать по мобильному телефону и при этом оставаться в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд, гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового звука.

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