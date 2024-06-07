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«СКБ Контур» будет развивать ИТ в Северной Осетии

«СКБ Контур» будет развивать ИТ в Северной Осетии. Об этом договорились генеральный директор СКБ Контур Михаил Сродных и председатель правительства республики Северная Осетия-Алания Борис Джанаев.

В рамках соглашения сотрудники «СКБ Контур» будут участвовать в ИТ-профориентации школьников и студентов: организовывать и проводить для них научно-практические конференции, семинары, круглые столы. Кроме этого, вместе с представителями республики компания будет разрабатывать и внедрять лучшие информационные технологии и системы, чтобы сделать жизнь жителей республики еще комфортнее.

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Михаил Сродных, генеральный директор «СКБ Контур», сказал: «Для нас большая ответственность стать партнером Северной Осетии и внести вклад в обеспечение цифровой трансформации республики, которая будет способствовать поступательному развитию и повышению инвестиционной привлекательности региона. Также «Контур» на основе своего опыта работы в других субъектах нашей страны готов участвовать в подготовке будущих IT-специалистов и своевременной профориентации учеников и студентов Алании. Уверен, сотрудничество «Контура» и правительства Северной Осетии создаст новые возможности для достижения долгосрочных целей развития республики и повышению качества жизни ее жителей».

Борис Джанаев, председатель правительства республики Северная Осетия-Алания, сказал: «Северная Осетия активно развивается. Сегодня на нашей территории реализуются крупные инвестиционные проекты, строятся современные объекты, динамично растет туристическое направление и создается соответствующая инфраструктура. Безусловно, IT-технологии – это неотъемлемая часть прогресса как в бизнесе, так и в обществе. Инновационные информационные системы необходимы во многих отраслях. Подписанное соглашение поможет в решении серьезных вопросов, связанных с развитием отдельных сфер и региона в целом. Мы со своей стороны окажем новым партнерам в лице Контура все необходимое содействие для внедрения и активного применения прорывных технологий в важных секторах экономики нашего субъекта».

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